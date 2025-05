Marco Enríquez-Ominami confirmó que irá por su quinta aventura presidencial: necesita 40 mil firmas

Esta es la quinta vez que ME-O intenta llegar a La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Marco Enríquez-Ominami confirmó que postulará por quinta vez a la Presidencia de la República, para lo que inició la recolección de las 40 mil firmas que necesita para formalizar su candidatura.

Así lo manifestó el ex diputado a través de sus cuentas en redes sociales, donde posteó: “Voy si tú vas conmigo”, al convocar a la ciudadanía a patrocinar su opción en la página del Servicio Electoral (Servel).

Al ratificar su intención de llegar a La Moneda, el fundador del PRO argumentó que lo hace porque “nuestro país necesita un cambio“.

En su mensaje, ME-O ratificó que su candidatura es en calidad de independiente y que para oficializarla ante el Servel necesita 40 mil firmas.

Enríquez-Ominami planteó que “no me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz“.

A continuación llamó a la ciudadanía a apoyar “mi derecho a competir y representarte. Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos“.

“Voy si tú vas conmigo. Yo estoy disponible a dar la pelea. Decide tú si debo ser candidato, patrocina mi candidatura en http://patrocinantes.servel.cl“, añadió el ex diputado.

La quinta candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami

Marco Enríquez-Ominami se decidió a lanzar su quinta candidatura presidencial de manera independiente, luego de que el oficialismo no respondió a su solicitud de que lo incluyeran en la primaria en la que tomarán parte Carolina Tohá (PPD), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (Partido Comunista) y Jaime Mulet (FRVS).

Con anterioridad, ME-O lanzó sus candidaturas en 2009, en calidad de independiente, y luego en 2013, 2017 y 2021 como postulante del Partido Progresista (PRO).

De esta forma, Enríquez-Ominami es el candidato que más veces se ha presentado en las últimas elecciones, pero en ninguna pasó a segunda vuelta.