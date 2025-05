Senador Karim Bianchi baja su candidatura presidencial y critica campañas: “No tengo ganas de ser quien no soy”

Karim Bianchi baja su candidatura

La carrera al sillón presidencial ya se encuentra en tierra derecha y mientras nuevos rostros como Marco Enríquez-Ominami buscan estar en la papeleta, otros deciden abandonarla.

Tal es el caso del senador Karim Bianchi (IND) quien anunció que no seguirá adelante con su candidatura tras no alcanzar el número de firmas necesarias para inscribirse en el Servel.

Agradeciendo el apoyo recibido a quienes lo han patrocinado, el parlamentario anunció su decisión a través de su cuenta de Instagram, luego de no avanzar como hubiera querido en la junta de firmas: “He decidido bajarme de esta recolección“.

“Es en el sentido de la responsabilidad de mi cargo de senador que siento que se hace incompatible con una campaña de recolección de patrocinios, y ésta me obligaría a dejar mis funciones y (dejar) mi Región de Magallanes de lado, ya que no logré captar un capital humano que me permita desplegarme como quisiera en todo Chile“, explicó el senador.

El ahora ex candidato valoró haber logrado “casi un tercio de lo propuesto” e incluso teorizó con que podría haber llegado al requerimiento total de firmas a “mediados de agosto, mes que vence el plazo”.

No obstante, se mostró decepcionado por las preferencias de los votantes a figuras relacionadas con partidos tradicionales: “A la mayoría le gustan los candidatos que les plantean los partidos políticos y no se atreven a dar la oportunidad a alguien del mundo independiente“.

Bianchi, además, apuntó contra los medios de comunicación, ya que según su criterio los espacios “están para ellas y ellos“, refiriéndose a los tipos de candidatos antes mencionados. “No tengo los recursos humanos ni financieros para hacerlo solo, ni para pagar los espacios, ni para llegar a todos lados como quisiera“, detalló.

Finalmente, Karim Bianchi cerró sus palabras acerca de bajar su candidatura criticando el modo en que se desarrollan las campañas políticas, abogando a que no se condicen con la realidad de quienes las protagonizan. “No tengo las ganas de ser quien no soy, aparentando una imagen como se están desarrollando las campañas“, cerró.