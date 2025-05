El cortocircuito al interior del Frente Amplio y Winter por acusación de espionaje en Caso ProCultura: “Tenemos diferentes roles entre el candidato y el partido”

Un descuelgue generalizado de la bancada parlamentaria e incluso del candidato presidencial Gonzalo Winter tuvo la declaración de la directiva del Frente Amplio (FA) que planteó la hipótesis de “espionaje político” en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscalía por el Caso ProCultura.

“Escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas”, decía la declaración a nombre del partido que no llevaba la firma de la presidenta Constanza Martínez, ni del secretario general, Andrés Couble.

“La magnitud de las interceptaciones —más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024— no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público”, acotaba la declaración haciendo referencia a la conversación que se grabó y filtró entre Josefina Huneeus y el presidente Gabriel Boric.

La declaración, sin embargo, no encontró respaldo en el Gobierno ni en otros sectores del FA. De hecho, el candidato presidencial del partido, Gonzalo Winter, se distanció de los términos empleados en el comunicado.

“Sí, me parece mal”, dijo Winter en Tolerancia Cero sobre su evaluación de la declaración de su partido. De todas maneras, subrayó que se cuadraba con el fondo de la declaración.

“Cuando el funcionario que actúa en nombre de la ley lo hace por fuera de la ley lo responsable es señalarlo con claridad”, acotó el abanderado frenteamplista.

De todas formas, dio por cerrado el tema señalando: “Me distancio de la declaración del Frente Amplio”.

A Winter se sumaron otras voces de la bancada que cuestionaron el término de “espionaje” empleado en la declaración del partido del presidente Gabriel Boric.

Directiva del Frente Amplio sale al paso de su candidato

Tras las declaraciones del candidato presidencial del Frente Amplio, descuelgues de la bancada parlamentaria y el emplazamiento del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la directiva de dicho partido salió a explicar los alcances de la acusación de espionaje.

Constanza Martínez, timonel del FA, defendió el contenido de la declaración señalando que el problema en cuestión es que se haya intentado “pinchar” en dos ocasiones al mandatario sin un sustento probado por el fiscal Patricio Cooper y apuntó a las reiteradas filtraciones que son ocupadas con “fines políticos”.

De todas maneras, Martínez no retrocedió en la declaración: “Lo que hemos planteado es que, si quieren usar otra palabra menos rimbombante no tengo problemas en cambiarla, pero yo creo que está habiendo espionaje político”.

Y marcó diferencias con el Gobierno que se desmarcó de la declaración del partido del presidente. “Nosotros como partido político, distinto al Gobierno, estamos diciendo que acá ha habido una mala utilización de una medida intrusiva”, dijo Martínez sobre el pinchazo a Huneeus en conversación con CNN.

Requerido por EL DÍNAMO, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, negó que exista una diferencia en el fondo entre el candidato presidencial y la directiva, aunque reconoció que los “roles” son diferentes.

“No hay una diferencia en el partido en torno al fondo y en eso hemos sido claros. Las declaraciones del candidato ayer, la distancia que él expresa es exclusivamente ante la palabra espionaje y también, insisto, entendemos los diferentes roles que cumple el candidato y el partido. En ese sentido, nosotros mantenemos el fondo. Si el problema es la categoría de espionaje, la podemos reemplazar por una extralimitación en el uso de la medida”, sostuvo Ramírez.

Respecto a las críticas del Gobierno, Ramírez apunta a que “el Gobierno cumple un rol, los partidos políticos cumplen otro. Nosotros como partidos políticos no estamos presentando un argumento jurídico, sino que estamos presentando principalmente un argumento político”.

La incómoda posición de la bancada

En la bancada del Frente Amplio en el Congreso también se reaccionó con distancia al concepto de “espionaje” empleado por la directiva del partido.

Consultado por EL DÍNAMO, el diputado Andrés Giordano sostuvo que “sobre la declaración, compartimos la preocupación de fondo más que la etiqueta: hay actuaciones que podrían cruzar una línea roja (…) No necesitamos ponerle una etiqueta para entender que eso es gravísimo porque vulnera el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de las persona”.

Requerida por EL DÍNAMO, la diputada Javiera Morales (FA), aseveró que “yo no soy vocera de la bancada, pero a título personal me parece desafortunado hablar de espionaje, menos de espionaje político. No cuento con ningún antecedente para señalarlo”.

“Aquí hay una investigación en la que existen antecedentes por los cuales se están buscando responsabilidades, que es lo que corresponde. Pero, no se puede negar que ha habido filtraciones e intentos por interceptar al teléfono del Presidente, que merecen atención, como la interceptación del teléfono de Huneeus. La propia Corte le pidió a la Jueza de Garantía justificarla, porque no era ni imputada ni testigo. En todo caso, la justificación para la interceptación del teléfono del Presidente no es algo que un político pueda calificar, es por ello que existen los tribunales y dos veces se le dijo que no al fiscal Cooper”, acotó.

El senador Juan Ignacio Latorre, por su parte sostuvo, en conversación con 24 Horas, que “si usted me da a elegir entre las declaraciones políticas del fin de semana y la del presidente Boric, me quedo con la declaración del presidente Boric”.