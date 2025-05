ME-O promete estadio para la U a cambio de firmas para inscribir su candidatura en el Servel

“Soñar en grande también es hacer política”, aseveró ME-O. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Marco Enríquez Ominami prometió que construirá un estadio para la U si el 24 de mayo logra reunir 10 mil firmas ante el Servel para inscribir su candidatura presidencial. ME-O dijo que si aquello ocurre, se comprometerá ante notario a “cumplir el sueño azul”.

El ex diputado, que va por su quinta aventura presidencial, empleó sus redes sociales para realizar la oferta, tras aseverar que “soñar en grande también es hacer política” y que la entrega del recinto deportivo se realizaría en 2030.

“Atención azules. Este 24 de mayo, en el aniversario de la U, me la juego. Si ese día llegamos a las 10.000 firmas en http://patrocinantes.servel.cl, me comprometo ante notario con el mayor sueño azul: Un #EstadioParaLaU en 2030″, posteó ME-O.

“Me comprometo con llevar más seguridad y desarrollo. Pero para eso, necesito primero juntar las firmas“, añadió al convocar a que le entreguen su patrocinio.

La oferta de ME-O del estadio y su llamado a los hinchas de Colo Colo

Pero como Enríquez-Ominami necesita ampliar su base de apoyo, también le dirigió palabras a los seguidores del archirrival, a los que les dijo que “si eres hincha de Colo-Colo y te molesta esto, piensa que cuando te digan que el estadio (Monumental) te lo construyó Pinochet (que sé que es mentira, no te enojes), podrás decir: Y a ti te lo construyó ME-O“.

Más adelante, el ex parlamentario posteó que “soy de la U, no es un secreto. Voy siempre al estadio (incluido cuando el equipo anda mal) y he sufrido por la violencia que traen delincuentes y narcotraficantes. Tengo un plan”, aseveró.

Este lunes 12 de mayo ME-O ratificó que su candidatura es en calidad de independiente y que para oficializarla ante el Servel necesita 40 mil firmas.