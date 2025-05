Cómo el alza de Kast en las encuestas tensionó a Chile Vamos y exhibió las primeras grietas en el comando de Matthei

En la interna de Chile Vamos ya se han comenzado a plantear las primeras quejas sobre el diseño adoptado por el comando. Sumado a la polémica de los voceros, el rol de Paulsen, a quien se le recrimina no ejercer la “autoridad” que le confiere su posición en la campaña, ha sido un flanco de cuestionamientos.

Las primeras grietas en el comando de Evelyn Matthei

La encuesta Cadem del pasado domingo fue un balde de agua fría para Chile Vamos. Además de la caída en tres puntos de Evelyn Matthei, abanderada de la coalición, por primera vez desde diciembre de 2023 José Antonio Kast apareció en el primer lugar junto a ella marcando 17 puntos.

Si bien en público se trató de desdramatizar la medición apuntando a otros sondeos que siguen reflejando una brecha considerable entre la ex alcaldesa y el candidato del Partido Republicano, en la interna no fueron pocos quienes manifestaron su preocupación por el momento que atraviesa la campaña.

En Chile Vamos se pensaba que con el lanzamiento del renovado comando con Diego Paulsen (RN) como jefe de campaña y otros 11 voceros de los partidos de la coalición se iban a aplacar las críticas y los errores no forzados. De esa forma, afianzar el primer lugar en los sondeos.

La fórmula, sin embargo, no ha surtido efecto. De hecho, aparecieron las primeras críticas públicas entre correligionarios de la coalición.

Grietas en el comando

El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, cuestionó a la senadora y vocera de Matthei, Paulina Nuñez, luego de que esta asegurara en una entrevista con El Mercurio de Valparaíso que la abanderada del sector podría llegar a sectores del Socialismo Democrático.

“Esta gente vive en Narnia. Paulina Núñez debería renunciar como vocera. Nuestro proyecto no puede estar más alejado del socialismo democrático. Como UDI no vamos a renunciar a representar una derecha moderna y coherente con sus principios”, sostuvo Cretton en su cuenta de X.

Consultado por EL DÍNAMO si es que mantiene el emplazamiento a que renuncie Núñez, Cretton sostiene que “no, son expresiones que quizá se dan por la sensación del minuto, pero creo que Paulina debe darse cuenta que ser vocero conlleva una responsabilidad muy grande”.

De todas maneras, el cruce evidenció el ánimo al interior de la coalición que ha entrado —según comentan voces del comando— en un estado de “ansiedad” ante el alza de José Antonio Kast.

Parte de esa “ansiedad” también fue vista por integrantes de la coalición en Mario Desbordes, otro de los voceros de la campaña. En conversación con La Segunda, el alcalde de Santiago planteó que ha visto “a Chile Vamos pasmado, dormido, sin moverse, más preocupado de la pelea contingente que de la elección de fines de año. Ojalá Chile Vamos, sus parlamentarios, sus dirigentes a nivel nacional, empiecen a pararse del asiento y a hacer campaña, ya es el momento”.

En este contexto, en la interna de Chile Vamos ya se han comenzado a plantear las primeras quejas sobre el diseño y el camino que ha adoptado el comando. Sumado al tema de los voceros, el rol de Paulsen, que se ha visto alejado de los medios y no ejerciendo la “autoridad” que le confiere su posición en la campaña, ha sido un tema objeto de cuestionamientos.

Sobre estas aprehensiones en la interna, la vicepresidenta y diputada de RN, Ximena Ossandón, señaló a EL DÍNAMO que “todo proceso de implementación tiene sus desafíos” y destaca que “se ha avanzado mucho en coordinación y en instalación de temas, prefiero mirar el vaso medio lleno y estoy segura que seguiremos en senda de fortalecimiento”.

“Y sobre la Cadem, nos ocupa más que preocupa”, acota Ossandón.

Cretton, por su parte, añade que “yo le respondo a Paulina Núñez porque me genera indignación que haya gente que crea que la elección se va a ganar convocando al socialismo democrático, no puede estar más perdida. Creo que esas declaraciones, además, denotan ansiedad. Y esa misma ansiedad la veo en aquellos que están criticando al jefe de campaña que todavía no lleva un mes en el comando”.

“Lo que necesitamos es mayor claridad sobre cuáles son los objetivos, el relato y lo que le ofrecemos al país. Teniendo claro eso, la campaña será más fácil. Y yo sé que Diego Paulsen está trabajando en ese relato y los objetivos que están fijados. En la medida que eso se lleve a cabo, vamos a tener menos ansiedad de los voceros y otra gente que está constantemente pendiente de las encuestas”, sentencia el vicepresidente del gremialismo.