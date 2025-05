¿Por quién vota la DC?: el incómodo debate en la falange tras quedar en el limbo presidencial

En la DC aseguran que una candidatura del partido no está del todo descartada, pero hoy la discusión se centra en cómo y cuando apoyar a Tohá.

Un incómodo debate se ha instalado en la Democracia Cristiana (DC) luego que el timonel del partido, Alberto Undurraga, decidiera bajar su candidatura presidencial: en qué momento (y cómo) apoyar a Carolina Tohá en su aspiración presidencial.

Si bien es cierto que Undurraga y otros dirigentes de partidos han manifestado que la opción que más gusta en la DC es la de la abanderada del Socialismo Democrático —PPD, PS, PL y PR—, también existe un áspero debate interno sobre cómo traspasar ese respaldo en términos concretos.

Al no inscribirse en la primera del oficialismo, en que además de Tohá competirán Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS), los militantes de la DC quedaron inhabilitados para votar en los comicios de junio. Más no para hacer un llamado formal a votar a favor de Tohá o, incluso, hacer campaña a su favor.

Por lo mismo, el partido espera zanjar este martes la fórmula para adherir (o desmarcarse) de la primaria del oficialismo.

Quienes conocen de la interna de la DC sostienen que, al igual como ocurrió con la candidatura de Undurraga, en la tienda existen diversas posturas respecto a la cuestión presidencial. Desde quienes buscan darle un apoyo inmediato a Tohá, pasando por quienes apuestan por esperar al resultado de la primaria, hasta algunos que plantean que es necesario revivir la opción de un candidato propio que compita en primera vuelta.

Dentro de los primeros se encuentra el jefe de bancada de la DC, Héctor Barría. En conversación con Radio Duna, el diputado aseguró esperar “un acuerdo parlamentario” para poder involucrarse “con más entusiasmo en esa primaria” y así mover la balanza a favor de Tohá.

La intención de Barría se suma al apoyo ya expresado por otros dirigentes históricos de la DC, como Ignacio Walker, Genaro Arriagada y Jorge Correa Sutil que hoy ya no militan.

El tema, dicen en la DC, será tocado hoy martes en la reunión del consejo nacional en que participa la mesa del partido, los 18 consejeros nacionales y los presidentes regionales.

La intención es zanjar a la brevedad posible una postura del partido puesto que hay dirigentes que ya se han hecho parte de la campaña de Tohá en las regiones lo que generado cierta incomodidad en la directiva ya que se han usado los símbolos del partido sin mediar una postura institucional.

¿Por quién vota el electorado de la DC?

El vacío presidencial también levanta alertas por una posible fuga a la candidatura de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos.

Así lo planteó el presidente regional del DC, Rodrigo Albornoz en El Mercurio señalando que se arriesga a que “nuestro potencial electorado se confunda” y termine votando por Matthei.

La opinión de Albornoz, en todo caso, es cuestionada por otros integrantes de la falange. Requerido por EL DÍNAMO, el vicepresidente de la DC, Óscar Ramírez, sostiene que “el electorado de centro no va a elegir ningún extremo. No va a estar ni con la extrema izquierda ni con la derecha”.

En esa línea, asegura que “Matthei era el personaje de la derecha más moderada, pero hoy día el electorado democrático cristiano no va a votar por alguien que está abierta a legislar sobre la pena de muerte, porque ese también es un extremo que violenta los derechos humanos y que la DC, sus militantes y también su electorado no está dispuesto a transar”.

Dirigentes de la falange, ante el escenario de incertidumbre, también hacen presente que una candidatura de la DC no está del todo descartada, sobre todo ante una eventual victoria de Winter o Jara en la primaria del oficialismo.

En ese caso, dicen en la DC, lo más probable es que se reactive la opción de un Undurraga u otro militante. Algunos, de hecho, ya han mencionado que el ex presidente Eduardo Frei podría ser el abanderado del partido. Esta opción es mirada con distancia por el mismo ex mandatario quien ya le ha expresado a su entorno que no está en sus planes volver activamente a la política, menos de la mano de la actual DC”.

“Nosotros no hemos renunciado 100% a levantar una candidatura presidencial. Luego de la primaria del oficialismo, será la Junta Nacional la instancia que deberá resolver qué es lo que acuerda la DC”, sentencia Ramírez.