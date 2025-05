Tribunal desestima apelación de la Fiscalía y confirma arresto domiciliario para Catalina Pérez

La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario total para la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, quien está imputada por tres delitos de fraude al fisco en el contexto del caso Democracia Viva.

El tribunal rechazó la apelación presentada por la Fiscalía de Antofagasta, que buscaba que se decretara prisión preventiva para la parlamentaria.

Durante la audiencia de formalización, realizada el 12 de mayo, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar más severa, argumentando que la libertad de Pérez representaba un riesgo para la seguridad de la sociedad.

Tras la negativa del Juzgado de Garantía de Antofagasta a conceder dicha medida, tanto la Fiscalía como la defensa apelaron, esta última con el objetivo de suavizar la cautelar impuesta.

Finalmente, este martes se dio a conocer que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones, compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Jasna Pavlich Núñez y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza, rechazó ambos recursos en un fallo unánime.

“No puede olvidarse que estamos frente a hechos graves, hay peligro social y por tanto la seguridad de la sociedad debe también ser garantizada, apareciendo que la medida cautelar de privación domiciliaria total que fue impuesta conjuntamente con la de arraigo, son suficientes para estos fines. Pero, tampoco se está en condiciones de rebajar la intensidad de las medidas cautelares y desde ese punto de vista debe ser rechazada también la apelación que formuló la defensa”, expresó el presidente de la sala, el ministro Dinko Franulic.

Si bien desde la oposición consideraron insuficiente el arresto domiciliario, Catalina Pérez sostuvo que cumplirá “la medida cautelar que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito”.