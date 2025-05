Catalina Pérez sacó la voz tras su arresto domiciliario: “No he cometido ningún delito”

La defensa de Catalina Pérez valoró el arresto domiciliario. AGENCIA UNO.

La diputada Catalina Pérez reiteró que “no he cometido ningún delito”, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta le aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La resolución la adoptó la jueza Claudia Campusano tras desestimar la petición de prisión preventiva de la Fiscalía, y la medida se prolongará durante los 45 días establecidos para realizar la investigación sobre los tres delitos de fraude al fisco de los que se acusa a la legisladora, que estarían vinculados a los convenios adjudicados por la fundación Democracia Viva.

Tras conocer la decisión del tribunal, Catalina Pérez empleó sus cuentas en redes sociales para ratificar que acatará lo resuelto por la magistrada.

Así, la parlamentaria (ex FA) aseguró que “cumpliré la medida cautelar que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito“.

Lo que dijo la defensa de Catalina Pérez por la cautelar de arresto domiciliario

Luego de que la jueza Claudia Campusano decretó el arresto domiciliario total para Caralina Pérez, la defensa de la diputada valoró la decisión de la magistrada del Juzgado de Garantía de Antofagasta.

En esa línea, el abogado Gonzalo Medina manifestó que tanto él como su clienta están “satisfechos porque el tribunal ha rechazado la prisión preventiva. Nosotros seguimos sosteniendo la inocencia de Catalina Pérez en los hechos“.

“No están las evidencias suficientes para llegar a una condena respecto de Catalina Pérez. Ella ha colaborado con la investigación en el proceso que sigue, va a seguir colaborando como lo ha hecho desde un comienzo y nos vamos tranquilos por ahora”, complementó el profesional.

A diferencia de la parlamentaria, el ex seremi de Vivienda Carlos Contreras, permanece en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade cumple arresto domiciliario en Santiago.