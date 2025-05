Cuánto paga la Cámara de Diputados a Winter, sus asesores y por gastos operacionales y qué pasará con esos recursos

Desde el comando de Winter señalaron a EL DÍNAMO que los asesores seguirán desempeñando sus labores legislativas pero no se obtuvo respuesta sobre si ejercen tareas en la campaña presidencial.

Los gastos de la Cámara de Diputados en Winter

Esta mañana el diputado y abanderado presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, comunicó su decisión de “renunciar” a su dieta parlamentaria para poder dejar de lado su labor como legislador mientras dure la campaña de cara a la primaria presidencial del oficialismo a realizarse el 29 de junio.

A través de un comunicado, Winter aseguró que donará la totalidad de su dieta y asignaciones a Bomberos de Chile, “dada la importancia que tiene esta institución para la ciudadanía y el rol fundamental que cumplen en todo tipo de emergencias”.

Y añadió: “Para mí, mi rol como representante público siempre ha sido algo de la máxima importancia. Siento un alto compromiso con la responsabilidad que depositaron en mí las y los votantes del distrito 10. Sin embargo, en este momento, en que entramos en una nueva fase de la campaña y que no podré dedicarme plenamente a mis labores legislativas, creo que lo más ético y transparente de mi parte es donar la dieta”.

La razón del abanderado frenteamplista para donar la dieta se debe a que, constitucionalmente, los parlamentarios están imposibilitados de renunciar a la dieta parlamentaria que asciende a los $7.348.983 brutos.

Sin embargo, ese no es el único gasto en que incurre la Cámara de Diputados en cuanto a recursos desembolsados para que Winter —y todos los diputados— puedan desplegar la labor parlamentaria.

Pagos a sus cinco asesores y gastos operacionales, que comprende traslación, línea telefónica, arriendo y otros; son algunos de los ítems que se suman al pago del sueldo del candidato.

Cuanto paga la Cámara a los asesores de Winter y sus gastos operacionales

Según el registro público que mantiene la Cámara de Diputados, bajo la glosa de personal de apoyo, Winter tiene al día de hoy cinco asesores contratados.

Los montos recibidos por los profesionales corresponden a $1.533.701, $2.282.293, $2.154.484, $1.892.800 y $1.000.000. En total, la corporación desembolsa mensualmente $8.863.278 por los asesores de Winter.

De igual forma, por los ítems de gastos traspasados a personal de apoyo, telefonía, traslación, interacción con la comunidad, arriendo de inmuebles, consumos básicos y mantención de la oficina móvil, la Cámara paga 5.279.160, según la última actualización de enero de este año.

Sumando dieta, sueldos de asesores y gastos operacionales, el monto que se paga por el trabajo parlamentario de Winter asciende a los $21.491.421.

Qué pasa con esos recursos tras la decisión de Winter

Winter en su declaración no aclaró qué harán estos asesores mientras dure el periodo de la campaña o si estos participan activamente de labores propias de la candidatura, a pesar de recibir un sueldo de la Cámara que los contrata para prestar servicios en torno al trabajo legislativo.

Requerido por EL DÍNAMO, desde el comando del abanderado del FA señalaron que “el diputado Winter no puede renunciar a su cargo, pero como su energía estará puesta principalmente en ganar en la primaria lo más ético es no recibir la dieta. Sin embargo, la diputación continúa con su trabajo porque el trabajo en el Congreso no se detiene. El equipo del diputado seguirá cumpliendo con las labores parlamentarias, como el seguimiento legislativo, la tramitación de los 31 proyectos que ha presentado, las audiencias de lobby, el trabajo territorial del distrito y atendiendo a las personas que van a la sede parlamentaria, entre otras”.

No obstante, no se recibió respuesta ante la pregunta si es que los asesores del diputado también ejercen funciones en la campaña presidencial. Tampoco sobre cómo se empleará la devolución de los gastos operacionales.

De todas formas, la intención de Winter quedó en entredicho luego de que el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, señalara que no está permitido donar la dieta parlamentaria, según constató CNN Chile.

Además, en caso de ausencias, se le descontará un porcentaje de su dieta.