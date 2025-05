Ministerio de la Mujer: proyecto de aborto libre sigue siendo un “compromiso de Gobierno” pero continúa pendiente la fecha del ingreso

Ministerio de la Mujer aún no tiene fecha para ingresar el proyecto de aborto libre

Ad portas de la última Cuenta Pública de Gabriel Boric, parte del oficialismo ha comenzado a exigir que se cumplan los compromisos adoptados por el mandatario en su alocución del 2024, particularmente el que decía relación con el ingreso del proyecto de aborto libre.

EL DÍNAMO dio cuenta de la molestia y preocupación de diputadas de la alianza de Gobierno que hicieron un llamado a renovar el compromiso este 1 de junio y a dar claridades sobre cuándo se avanzará en el ingreso de la iniciativa.

Consultados por este medio, desde el Ministerio de la Mujer aclararon que el proyecto para legalizar el aborto sigue siendo un compromiso del Gobierno y que, hasta la fecha, se ha estado avanzando en el trabajo prelegislativo.

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género hemos estado avanzando a través de la realización de diálogos participativos con organizaciones y expertas; conversaciones con parlamentarias, parlamentarios y partidos”, señaló la cartera liderada por la ministra Antonia Orellana.

Sobre el reglamento ingresado ante Contraloría para mejorar la implementación de las tres causales (justificación que se había dado para retrasar el ingreso de la iniciativa de aborto libre), la cartera respondió que “la Contraloría en su rol como órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, encargado de controlar la legalidad de los actos administrativos, ha realizado observaciones que han sido recogidas e incorporadas en el texto del reglamento. Hoy estamos esperando la toma de razón de este decreto”.

Consultado si es que se ha comprometido una fecha para el ingreso del proyecto ante la molestia de algunas bancadas del oficialismo, señalaron que “informaremos cuando el proyecto sea ingresado al Congreso”.

Presión desde el oficialismo por aborto libre

Desde las bancadas del oficialismo ya han comenzado a presionar para que en la próxima Cuenta Pública —a realizarse el próximo 1 de junio— el mandatario no sólo renueve su compromiso para ingresar el proyecto, sino que dé certezas sobre cuándo será ingresado.

Consultada por EL DÍNAMO, la diputada Daniella Cicardini (PS) cuestionó que “ha pasado casi un año desde que el presidente Boric se comprometió públicamente a avanzar en el proyecto de aborto legal y hasta ahora no hemos visto avances concretos”.

Asimismo, la parlamentaria socialista asegura que si el presidente no lo presenta, ella lo hará: “Si el Gobierno no presenta el proyecto, lo presentaré yo. Porque no se trata solo de voluntad política, se trata de convicción y coherencia con las luchas que hemos abrazado por décadas. Las mujeres no pueden seguir esperando”, apuntó.

La diputada Maite Orsini (FA) planteó que “lo que está en juego aquí no es sólo una promesa presidencial, sino la materialización de un derecho básico: que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos sin ser tuteladas por el Estado o por prejuicios religiosos”.

Y añadió: “Espero que en la próxima Cuenta Pública se reafirme ese compromiso, porque se trata de un tema de justicia, de dignidad y de libertad. Las mujeres no necesitamos permisos para decidir sobre nuestros cuerpos; lo que necesitamos es que el Estado respalde esa decisión, que garantice el acceso”.

Por su parte, la diputada Carolina Tello (FA), se sumó al emplazamiento al Ejecutivo señalando que “el tiempo para cumplir ese compromiso es ahora. La próxima Cuenta Pública debe ser el momento en que se anuncie con claridad el ingreso del proyecto”.

“Las niñas y mujeres no pueden seguir esperando. Sabemos que el escenario legislativo es complejo, pero instalar este debate es una responsabilidad ineludible del Estado con los derechos humanos. Avanzar en este periodo aún es posible si existe convicción, claridad en los tiempos y voluntad de diálogo. La historia recordará quiénes estuvieron a la altura de este desafío”, sentenció.