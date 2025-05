Lucía Santa Cruz: “Mi ideal de país sería uno donde Tohá y yo votáramos lo mismo”

Entrar al mundo de Lucía Santa Cruz es cruzar el umbral hacia un espacio donde la historia es mucho más que una muestra de su pasión profesional. Muebles, gobelinos y alfombras te remontan a una casa que bien podría estar en las afueras de Londres. Pero no es una casa museo. Para nada. Se nota, por los sillones amuñados, por la disposición de los objetos, que es un espacio que llama a la tertulia, a la vida familiar, al disfrute con amigos.

Mala para dar entrevistas, pero no para los debates, sobrevuela la actualidad nacional e internacional con aguda destreza. Y aunque intenta ser optimista, en el tono de su voz y en el despliegue de su análisis hay poco de alentador.

¿Qué es lo que más le preocupa? Dice que el futuro de la democracia en Chile y en el mundo. Observa con extrema atención la situación en Estados Unidos. “Es muy alarmante, me preocupa muchísimo lo que está sucediendo en las instituciones, con el desequilibrio de los poderes, con las universidades”.

“Creo que hay una decepción con el sistema, y eso es lo grave. Lo vemos aquí en Chile con el escepticismo que existe respecto a la política, a la democracia. En los estudios de opinión cada vez hay más personas que están dispuestas a aceptar gobiernos autoritarios con tal de tener seguridad. Y esa es una respuesta a muchas inquietudes de la sociedad que no están encontrando cauce o representación en la política”, planteó la historiadora en entrevista con EL DINAMO.

Consultada sobre las próximas elecciones, Lucía Santa Cruz expresó que “mi esperanza es que en estas elecciones las candidatas que pasen a la segunda vuelta sean Evelyn Matthei y Carolina Tohá. Ambas rechazan soluciones radicales. Pero no soy neutral. Por supuesto, pienso que Matthei encarna mejor que nadie el tipo de liderazgo que el país necesita. Por eso espero que ella sea la próxima presidenta”.

En cuanto a las chances de la ex ministra del Interior, la historiadora sostuvo que “que si quiere ser electa tendrá que mantener los mismos aliados. Y yo pienso que, en término de ofertas de políticas públicas de futuro, este país requiere un cambio radical a lo que ha sido este Gobierno. Y obviamente, mantener una alianza de la socialdemocracia con el Frente Amplio y el Partido Comunista, no nos va a sacar de donde estamos”.

“Mientras ella tenga que gobernar con el Frente Amplio y el Partido Comunista, vamos a tener siempre una amenaza de un cambio radical en nuestra institucionalidad. Por lo tanto, no me da las garantías de que podamos emprender, ni siquiera con ella, un nuevo camino. Este país tiene problemas muy graves. No sólo en seguridad. También institucionales, de régimen político, de pobreza. Todos se hacen los lesos con el problema de la pobreza, pero resulta que los campamentos crecen y crecen. Hay niños que no tienen cómo acceder al colegio. Mi impresión es que aquí hay que emprender una reconstrucción”, argumentó la madre del ex ministro Juan José Ossa.