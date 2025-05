Kaiser no descarta participar en eventual gobierno de José Antonio Kast

Johannes Kaiser. Agencia Uno.

A menos de seis meses de las elecciones presidenciales en Chile, el diputado y abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abordó los bajos resultados que obtenido en las últimas encuestas y descartó bajar su candidatura, y además, se refirió a la posibilidad de ser parte de un eventual gobierno de José Antonio Kast en caso de que se imponga en los comicios.

En conversación con Tolerancia Cero, el parlamentario partió diciendo: “Normalmente, no cambio de opinión en estas materias, doy mi palabra. La di antes, no la tengo que dar aquí de nuevo, pero la doy de nuevo. No me voy a bajar, punto“.

De esta forma, descartó una eventual candidatura como diputado o senador en las próximas elecciones. “No me voy a bajar de la presidencial. Tampoco seré candidato al Parlamento“, reiteró el candidato del Partido Nacional Libertario.

¿Johannes Kaiser sería parte de un eventual gobierno de José Antonio Kast?

Por otro lado, Johannes Kaiser se refirió a la posibilidad de trabajar en un eventual gobierno que encabece el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. “Depende mucho de cuánta autonomía tuviese para ejercer ese cargo“, expresó, dejando abierta esa puerta, pero planteando ciertas condiciones.

Tras ello, Kaiser aseguró que podría ofrecerle un cargo al fundador de los republicanos en caso de imponerse en las elecciones presidenciales. “Yo le ofrecería a José Antonio Kast probablemente un cargo en mi gobierno”, dijo en un tono más irónico.

En aquel espacio, también se le consultó si trabajaría con Evelyn Matthei, quien de momento lidera las preferencias en diferentes encuestas. “A ella le dije que no me metiese en su receta y en su menú porque no estamos en conversaciones”, aseveró, descartando tajantemente esta opción.

“Respecto de ser parte del gobierno de Chile Vamos, yo no creo que eso sea una posibilidad“, cerró Kaiser, marcando distancia con dicha coalición.