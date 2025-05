Primaria oficialista: candidatos lanzan campañas en medio de tensión en la alianza y necesidad de diferenciarse

Candidatos presidenciales del oficialismo. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A los codazos. Así definen en el oficialismo el temple que ha tenido la previa de la campaña para la primaria legal del próximo 29 de junio.

Y es que a pesar de que los abanderados —Carolina Tohá (Socialismo Demcorático), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS)— ya se han desplegado en las semanas previas en actividades y debates, el plazo para la campaña legal solo se abrió este viernes 30 de abril.

En ese contexto, los cuatro abanderados de la alianza de Gobierno realizaron sus respectivos actos de lanzamiento de campaña con distintos énfasis, mensajes de diferenciación respecto a sus compañeros de sector y rivales en la primaria, y marcando una hoja de ruta en este frenético mes previo a los comicios intermedios.

Winter, por ejemplo, realizó su acto de lanzamiento en frontis del Parque Quinta Vergara, junto a las alcaldesas Macarena Ripamontti (Viña del Mar) y Camila Nieto (Valparaíso), ambas militantes del Frente Amplio.

“Chile lleva muchos años trabajando porque haya cambios de verdad y muchas veces esos cambios no se han concretado. Eso tiene a nuestro país frustrado”, partió diciendo el abanderado y diputado del Distrito 10.

En esa línea, el parlamentario cuestionó el “inmovilismo que se disfraza de moderación”, lo que se entendió como un mensaje para su rival, Carolina Tohá, quien representa a sectores de centro izquierda que han abogado por cambios, pero con mesura.

“Por el contrario, creemos que esos cambios hay que enfrentarlos, hay que realizarlos, y eso se hace con convicción y mirando el futuro de frente“, dijo Winter.

Tohá y Jara optaron por Santiago, y Mulet por Rancagua

Tohá, en tanto, apostó por dar inicio a su campaña en el centro de Santiago, instancia en la que se desmarcó del actual Gobierno, pero también de los conducidos por la extinta Concertación.

“No estamos para repetir ni éste, ni los gobiernos anteriores, ni de la presidenta Bachelet, ni del presidente Lagos, gobiernos en los que yo participé y de los que estoy muy orgullosa”, afirmó la abanderada del Socialismo Democrático.

De todas formas, la ex ministra del Interior evitó polemizar con sus contrincantes. “Yo no voy a hablar de los demás candidatos, pero puedo decir que la esencia de nuestra campaña está muy contenida en lo que ha sido nuestro lema, que es Creo en Chile”, sostuvo Tohá.

Quien sí no tuvo problemas para diferenciarse de sus rivales fue la candidata comunista, Jeannette Jara. Consultada sobre qué hace su candidatura diferente, la ex ministra del Trabajo respondió: “Tiene mucho que ver con la experiencia. En nuestro caso, tenemos una experiencia con logros concretos que se construyeron en base a acuerdos, pero que tuvieron resultados, y resultados positivos“.

Jaime Mulet, por su parte, optó por la comuna de Rancagua, en la Región de O’Higgins, desde donde volvió a reiterar su crítica al presidente Gabriel Boric por no cumplir el compromiso de descentralización hecho al inicio de su administración.

“Chile sigue tan centralizado como siempre. Los compromisos del presidente Boric en esta materia no se cumplieron. Terminar con los delegados presidenciales regionales no se cumplió. Una ley de rentas regionales no se cumplió”, emplazó Mulet, a la vez que reafirmó que uno de los aspectos centrales de su candidatura será el despliegue en regiones.

Tensión en la alianza por la campaña para la primaria

El lanzamiento y la apertura de la época de campaña para la primaria viene precedido de un ambiente tensionado en la alianza de Gobierno, principalmente entre los comandos de Gonzalo Winter y Carolina Tohá.

La jefa de campaña de Winter, la diputada Gael Yeomans, ha emplazado en reiteradas ocasiones a Tohá para que fije postura en temas como la causa Palestina o el proyecto de aborto legal que presentó el Gobierno, lo que ha molestado al PPD, ya que es conocida la postura de la ex ministra en esos temas.

“Me preocupan aquellos que están respaldando la candidatura de Tohá, parlamentarios que han señalado desde ya que no van a respaldar el proyecto de ley. Obviamente que en este sentido tenemos dos caminos. En primer lugar, poder hacernos cargo del compromiso que tenemos de proteger la salud pública de las mujeres o, más bien, hacernos parte de una posición conservadora que trata de poner una posición moral por sobre una disposición del Estado“, dijo esta semana Yeomans.

En conversación con EL DÍNAMO, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical y vocero de Tohá, respondió a los cuestionamientos del comando de Winter.

“Parece existir una estrategia casi desesperada de tratar de generar distancias artificiales pero a partir de información parcial o desconocimiento (…) Lo importante es que esto no se transforme en una trinchera, porque este proceso de primaria termina cuando la ciudadanía determine la candidatura ganadora y todos vamos a confluir en un liderazgo común sobre la cual vamos a trabajar”, comentó el timonel PR.