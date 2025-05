Todos contra Tohá: los emplazamientos directos por aborto y Palestina que tensionan la primaria e incomodan al Socialismo Democrático

“Es preocupante que (Jaime) Quintana mantenga estas posiciones y más preocupante aún es que Carolina Tohá se haya desmarcado de sus declaraciones, pero que el propio Partido Por la Democracia se haya restado de la declaración de los partidos del progresismo en apoyo a los Derechos Humanos en Gaza. ¿Hay o no hay compromiso con los DD.HH. y la Causa Palestina”.

Con esas palabras, Gael Yeomans, diputada y jefa de campaña del abanderado frenteamplista, Gonzalo Winter, emplazó al presidente del PPD, Jaime Quintana, al propio partido y a la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá. ¿La razón? Una declaración conjunta a favor de Palestina y condena a las acciones de Israel en la franja de Gaza que fue suscrita por todos los partidos de la alianza de Gobierno, a excepción del PPD.

El problema es que la directiva del PPD asegura que la declaración no les fue acercada ni tampoco se le extendió la invitación a la comisión de derechos humanos del partido para su redacción. Es decir, según la versión del PPD, el comunicado nunca estuvo a la vista para ser suscrito, por lo que no fue su decisión restarse. Es más, aseguran que, de haberse dado por enterados, hubiesen firmado el documento.

Por lo mismo, desde el PPD ven con suspicacia el emplazamiento de Yeomans, que llegó en clave electoral al nombrar a Tohá, quien en el pasado ya había expresado su posición de condena a la acción militar de Israel.

“Uno se pregunta legítimamente si esto fue un descuido o una maniobra política para atacar al PPD. Porque nuestro compromiso con los derechos humanos no está en duda y no vamos a aceptar acusaciones basadas en la desinformación”, dice el vicepresidente del PPD, Cristóbal Barra, ante la consulta de EL DÍNAMO.

Y añade: “Uno esperaría que no haya mezquinos intereses electorales detrás de estas acusaciones, porque con la vida de ningún pueblo se puede jugar, y si ellos (Frente Amplio) pretenden jugar con la vida de un pueblo para poder hacer política, me parece bastante lamentable”.

Todos contra Tohá

Pero más allá de la polémica particular, en el Socialismo Democrático han incomodado una serie de episodios en que se deja ver una “animosidad” contra Carolina Tohá quien hoy lidera en los sondeos de opinión.

De hecho, la misma Gael Yeomans ya había arremetido contra Tohá cuando se conoció que el Gobierno iba a hacer ingreso del proyecto de aborto legal, llamándola a ordenar a la bancada parlamentaria del Socialismo Democrático luego de que algunos legisladores expresaran sus reparos respecto a la idea de legislar la iniciativa.

“Me preocupan aquellos que están respaldando la candidatura de Tohá, parlamentarios que han señalado desde ya que no van a respaldar el proyecto de ley. Obviamente que en este sentido tenemos dos caminos. En primer lugar, poder hacernos cargo del compromiso que tenemos de proteger la salud pública de las mujeres o, más bien, hacernos parte de una posición conservadora que trata de poner una posición moral por sobre una disposición del Estado”, sostuvo la jefa de campaña de Winter.

Pero no sólo desde el comando de Winter se han lanzado duros emplazamientos a Tohá. El abanderado de la Federación Regionalista Verde y Social (FREVS), Jaime Mulet, enrostró a la ex ministra del Interior sus medidas en materia de migración.

“Si hubiese sido tan fácil por qué no tomaste la medida antes”, le reprochó Mulet a Tohá en referencia a la decisión de “cerrar la frontera”.

Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista (PC), también ha marcado diferencias con Tohá, señalándola como su “rival directa”, aunque con un tono menos confrontacional.

Eso sí, repasó a Tohá por su paso en la Concertación, asegurando que “somos bien diferente (…) Yo soy una mujer de izquierda que cree que las soluciones del Chile actual no son las soluciones del pasado”.

La incomodidad del Socialismo Democrático

Los constantes emplazamientos a Tohá, especialmente los liderados por Yeomans, han incomodado al comando de la abanderada del Socialismo Democrático, desde donde acusan que se ha tratado de generar “distancias artificiales” para revertir el escenario actual que tiene a su abanderada como la mejor posicionada en la primaria del oficialismo.

“Es incómodo que supuestos compañeros de ruta te pretendan sacar al pizarrón tratando de generar réditos en temas en donde tenemos un puerto de partida común, pero estrategias convocantes distintas, como es el caso de la despenalización del aborto”, dice a EL DÍNAMO Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical y vocero de la campaña.

Y acusa que “parece existir una estrategia casi desesperada de tratar de generar distancias artificiales pero a partir de información parcial o desconocimiento (…) Lo importante es que esto no se transforme en una trinchera, porque este proceso de primaria termina cuando la ciudadanía determine la candidatura ganadora y todos vamos a confluir en un liderazgo común sobre la cual vamos a trabajar”.

Por su parte, el secretario general del PDD, José Toro, sostiene que “es evidente que en el fervor de las primarias se van a realizar críticas (…) Pero creemos que esto no puede ser por cálculos electorales, por hechos que no son reales o por faltas de comunicación como lo que ocurrió con la declaración sobre Israel que firmaron los partidos del oficialismo, que no fue informada al PPD”.

En esa línea, en referencia al emplazamiento por el aborto, apunta a que “le recuerdo a la diputada Yeomans que en su partido también hay integrantes contrarios al proyecto”.