Relación diplomática con Israel y compromisos incumplidos: la tensa antesala de la última Cuenta Pública de Boric

Presidente Boric dará su última Cuenta Pública. AGENCIA UNO.

La de este domingo será la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric antes de que deje La Moneda en marzo de 2026, cuando expira su mandato. Por lo mismo, hay varias expectativas de lo que será la alocución presidencial en el contexto de una tensa antesala marcada por el caso Pro Cultura, la revelación de la Contraloría de que más de 25 mil funcionarios públicos utilizaron de forma irregular licencias médicas y la decisión del mandatario de retirar los agregados militares de Israel.

Sumado a eso, en las últimas semanas desde el oficialismo y la sociedad civil se han planteado serios cuestionamientos a los compromisos incumplidos por parte de la administración de Boric en los más de tres años que lleva desde que asumió en marzo de 2022.

Todo estos elementos han rodeado un ambiente más bien hermético: desde la alianza de Gobierno aseguran que La Moneda ha evitado dar mayores detalles de lo que será el discurso, su contenido o su duración.

Eso sí, una de las ideas que se ha instalado es que esta cuenta, a diferencia de otras, debe estar centrada fuertemente en repasar los logros del Gobierno y “aclarar” la hoja de ruta para estos últimos meses de mandato, más que volver a reiterar compromisos que hoy no tienen piso político.

“Esperamos que esta última cuenta pública del presidente Gabriel Boric no solo destaque los avances del último año, como la reforma al sistema de pensiones o el fin de la deuda histórica de los profesores, sino que también presente un itinerario concreto para cumplir los compromisos pendientes”, sostuvo el jefe de bancada de diputados PS, Juan Santana.

Israel en el centro de la Cuenta Pública

En el oficialismo, particularmente en el Socialismo Democrático, existe cierto nerviosismo respecto a algunas materias que pueda mencionar el presidente.

Una de ellas es lo que pueda suceder con las relaciones diplomáticas con Israel, luego de que el jefe de Estado diera la orden de retirar el personal militar de la embajada de Chile en el país liderado por Benjamin Netanyahu.

A pesar de que tanto el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, como la vocera de Gobierno, Aysén Etcheverry han descartado que esta medida sea algo previo a romper totalmente relaciones -debido a la acción militar de Israel en la Franja de Gaza-, existe temor en el Socialismo Democrático de que Boric endurezca su postura.

Esto, en clara contradicción a lo que ha mencionado Carolina Tohá, ex ministra del Interior y abanderada del Socialismo Democrático.

“Nunca siquiera nos preguntamos romper relaciones con Rusia que tiene invadido un país y han muerto niños ¿Y por qué no lo ha hecho el Estado de Chile? Porque no sirve. Son esas típicas cosas simbólicas, testimoniales que no cambian nada”, sostuvo ayer la candidata presidencial.

Compromisos incumplidos

Igual de compleja para la elaboración del discurso que dará el mandatario este domingo, es la presión para que se aceleren o concreten varios compromisos adquiridos por Boric.

Hace unas semanas diputadas del oficialismo comenzaron a presionar para que el Gobierno presentara el proyecto de aborto legal, tal como había comprometido en la Cuenta Pública del año pasado. Y así sucedió luego de que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, ingresara la iniciativa a mediados de esta semana.

Pero hay otros temas que siguen pendientes, como la eutanasia -compromiso que también adquirió el año pasado el mandatario-, la regionalización, reforma al sistema político y medio ambiente, entre otras.

Es precisamente esto último lo que ha tomado por sorpresa a La Moneda. Esta semana, Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, calificó al Gobierno como el “peor desde el retorno a la democracia” en materia medioambiental.

El candidato del FRVS, Jaime Mulet, también, las emprendió contra el Ejecutivo aludiendo a que “Chile sigue tan centralizado como siempre. Los compromisos del presidente Boric en esta materia no se cumplieron. Terminar con los delegados presidenciales regionales no se cumplió. Una ley de rentas regionales no se cumplió”.

Con todo, las miradas del oficialismo estarán puestas en qué es lo que se puede avanzar en estos últimos meses, aún con proyectos como la reforma al sistema de nombramientos, la negociación ramal y otras iniciativas en espera a que sean tramitados.