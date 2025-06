Guillermo Ramírez: “El presidente vive en un Chile imaginario y hace una Cuenta Pública imaginaria con soluciones imaginarias”

Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, no escatimó en críticas tras la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric, a quien acusó de vivir “en un Chile imaginario”.

“Cuando yo escuchaba al presidente sentía que él vive en un Chile imaginario, y eso puede explicar por qué hace una cuenta imaginaria ofreciendo soluciones imaginarias a problemas imaginarios”, sostuvo el timonel UDI, quien celebra que “esta sea la última cuenta” del actual gobierno.

En materia legislativa, el líder gremialista desafía al Ejecutivo a poner urgencia al proyecto de aborto, asegurando que “no lo van a hacer porque no quieren que se vote, porque saben que pierden”.

Respecto a la estrategia de la coalición para los últimos nueve meses de Gobierno, Ramírez fue categórico: “Chile Vamos va a aprobar aquellos proyectos que son urgentes para los chilenos y va a rechazar los malos proyectos”, recordando que han respaldado cerca de 70 iniciativas en seguridad.

Sobre las licencias médicas falsas, criticó que el Gobierno haya “ablandado” el proyecto original de Sebastián Piñera, transformando la pérdida de licencia profesional en “multas pequeñas” que hacen que “a los médicos les conviene seguir vendiendo licencias falsas y pagar la multa”.

—¿Cuál es su balance general de la Cuenta Pública?

Cuando el presidente hizo el anuncio de Punta Peuco no pudo seguir hablando porque toda la izquierda se paró de sus asientos a aplaudir y vitorear. Fue lejos la medida más aplaudida. Y creo que de todas las medidas anunciadas es la que está última en el lugar de prioridades de los chilenos. Qué ganas de que los chilenos hubiesen visto que la más aplaudida fuera una medida que tuviera que ver con algún tema social, con temas de empleo, con temas de delincuencia. Pero no, fue eso. Es una demostración clara de que el Gobierno está absolutamente alejado de la realidad.

—¿Ve algo positivo en la alocución del presidente? Finalmente no se rompió la relación diplomática con Israel…

—En el tema de Israel me alegro que haya mantenido la política de Estado que ha tenido Chile en los últimos gobiernos y que haya decidido no romper relaciones con Israel, pero sí hacer un reproche a lo que ocurre en Gaza y sí reconocer los dos Estados, que es la política que ha tenido Chile. En eso no se innova y creo que es correcto.

—¿Y sobre el proyecto de aborto?

—En materia de aborto es un saludo a la bandera. Si la misma ministra de la Mujer dijo que no creía que esto se fuera a votar durante este Gobierno. Por lo tanto, simplemente para poner un check en una lista de promesas que hizo el Gobierno, pero que no tiene ninguna intención de hacer avanzar. En un concepto, es una cuenta que no se enfocó en las prioridades de los chilenos y creo que eso es justamente lo que hace que hoy día la gran mayoría de los chilenos repruebe a este Gobierno y considere que se necesita un cambio.

—Los presidentes de la Cámara y del Senado, ambos de Chile Vamos, han dicho que no van a poner en tabla el proyecto de aborto. El presidente, por el contrario, los insta a debatir. ¿Están dispuestos a debatir el tema en el Congreso a pesar de estar en contra?

—Yo estoy absoluta y totalmente en contra del aborto. Y si el Gobierno de verdad quiere sacarlo adelante, que le ponga urgencia. Si un Gobierno le pone urgencia a un proyecto, el proyecto se pone en tabla; están obligados los presidentes de las cámaras a ponerlo en tabla y luego se vota. Por lo tanto, da lo mismo si los presidentes de las cámaras dicen que no lo van a poner en tabla. El Gobierno soluciona eso con una urgencia, pero no lo van a hacer. ¿Sabes por qué no lo van a hacer? Porque no quieren que se vote, porque saben que pierden. Por lo tanto, si quieren que se discuta, pongan la urgencia y lo votamos. Depende del Gobierno, no de mí.

—También se ratificó la voluntad del Gobierno para impulsar el fin al CAE. ¿Hay voluntad de la UDI y Chile Vamos para avanzar en este proyecto?

—El anuncio del presidente es una demostración más de la desconexión con la realidad. Tenemos problemas en la educación escolar gravísimos; el tema del ausentismo es pavoroso. Hoy día, cuando aparecen los rankings de los resultados de las pruebas, los colegios públicos de educación básica y media no aparecen en el ranking. Cuando los medios de comunicación publican los 100 o 200 mejores colegios, ya no aparecen.

Y el Gobierno, en respuesta a la realidad de la educación en Chile, propone un proyecto que es el FES, que es lo mismo que se aplicó para la educación escolar y que la hundió. Es decir, al Gobierno le falta echar a perder y destruir la educación superior y está todo destruido. El presidente decía que había que estar con la ciencia. La economía y la educación también se han estudiado, también son ciencias, pero el Gobierno ignora todos los datos y se conduce en este ámbito de manera completamente ideológica.

Estrategia legislativa de Chile Vamos

—En este último tramo del Gobierno, ¿cuál va a ser la posición de Chile Vamos? ¿Van a mantener una actitud opositora, bloqueando proyectos en las cámaras?

—Chile Vamos se va a posicionar como lo ha hecho hasta ahora. Va a aprobar aquellos proyectos que son urgentes para los chilenos y va a rechazar los malos proyectos. Hay que recordar que los casi 70 proyectos en materia de seguridad que se han aprobado se han aprobado con los votos a favor de Chile Vamos siempre. Y casi siempre con los votos en contra de una importante porción de parlamentarios del Gobierno.

—¿Eso significa que, más allá de seguridad, no se abrirán a otras iniciativas?

—Si el Gobierno quiere seguir presentando proyectos en materia de seguridad, los vamos a apoyar. Si quiere insistir en su proyecto de permisología, los vamos a apoyar. Si quiere endurecer la mano con el tema de licencias médicas, los vamos a apoyar. Pero si va a concentrar todos sus esfuerzos en proyectos que no le mejoran la vida a nadie, se va a encontrar con nuestra oposición.

—No se anunció una agenda sobre licencias médicas como se le pidió en la sesión especial del Senado, donde se le solicitó una ley corta a la ministra. ¿Espera un cambio en esta posición del Gobierno?

—No me extraña que no se anuncie nada. En el Gobierno del presidente Piñera se presentó un proyecto de ley contra las licencias falsas. Ese proyecto de ley se aprobó durante el gobierno del presidente Boric. Pero —y acá hay un gran pero— Piñera proponía que los médicos que hicieran esto de manera reiterada perdieran la licencia para ejercer la profesión. El Gobierno, por supuesto, cambió esa norma. Ahora son multas pequeñas. A los médicos les conviene seguir vendiendo licencias falsas y pagar la multa.

También el proyecto del presidente Piñera establecía multas para quienes compraran estas licencias falsas o se beneficiaran de ellas. Obviamente, este Gobierno quitó esas multas de ese proyecto. Entonces, nosotros ya teníamos una postura sobre las licencias falsas: mano dura. Y cuando llegó este Gobierno, ablandó ese proyecto. Por lo tanto, no es de extrañar que ahora el presidente no haya anunciado nada. Es consistente con lo que ellos hicieron con ese proyecto de ley.