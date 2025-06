Ministro Gajardo descartó “simbolismo” en cambio a Punta Peuco y detalló qué pasará con los actuales reclusos

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Agencia Uno.

Uno de los temas que más reacciones generó en la Cuenta Pública 2025 fue el cambio del Penal de Punta Peuco a un recinto para reos comunes. Bajo este contexto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió la reconversión del penitenciario y respondió a los dichos de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien sostuvo que “no cuesta nada revertirlo”.

El presidente Gabriel Boric anunció esta medida, señalando que “no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común”.

Sobre este tema, el ministro Gajardo en conversación con T13 sostuvo que el anuncio “es simbólico, porque es muy significativo que dejemos de tener penales especiales para los violadores de Derechos Humanos”.

Siguiendo en esa línea, manifestó que “no hay ninguna justificación que existan penales exclusivos para los violadores de derechos humanos”.

Por otra parte, se refirió a las críticas de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien no descartó revertir la medida si sale presidenta. “Tremendo anuncio. Me imagino que a todos los chilenos les va a cambiar la vida. La verdad es que no cuesta nada revertirlo“, aseguró la candidata.

Ministro Gajardo abordó declaraciones de Matthei y explicó qué pasará con los internos del Penal Punta Peuco

Ante esto, Gajardo la emplazó a mantener el cambio en el Penal Punta Peuco. “Nosotros esperaríamos que todos los sectores políticos tuvieran un alto compromiso con los Derechos Humanos, tal como el presidente Piñera tuvo el compromiso y la capacidad de cerrar el Penal Cordillera, porque entendía lo que estaba en juego para el futuro de nuestra sociedad”, contestó Gajardo.

En este sentido, el titular de Justicia reiteró que “esperaríamos que la medida que estamos tomando el día de hoy, la continúe otro posible presidente o presidenta el día de mañana, por el compromiso que tienen con el valor de los Derechos Humanos y la importancia que eso tiene para nuestra democracia”.

En cuanto a qué es lo que pasará con los internos que se encuentran en el recinto, el secretario de Estado detalló que “lo más probable es que (los reclusos) continúen en ese penal, Gendarmería tendrá que evaluar si eventualmente hay alguna persona que corresponde que sea trasladada a otro penal, y evaluar si hay personas que deban ingresar a ese penal”.

A lo que agregó: “Eventualmente, hay personas que no tienen una condición de salud que sea necesario que estén en ese penal y podrían estar en otro establecimiento penal”.

“Si consideramos que estas personas cometieron los crímenes más graves que hay en la legislación chilena, torturaron a otros connacionales, torturaron a mujeres, a mujeres embarazadas, cometieron el delito de desaparición forzada, cometieron el delito de ejecución, es decir, cometieron una cantidad de delitos que de una o de otra manera, además, que tengan un penal especial, no tiene ninguna justificación”, cerró el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.