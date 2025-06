Ministerio de Defensa desestima quiebre en las relaciones con EEUU por medidas contra Israel

“Los compromisos con Estados Unidos no solo se están cumpliendo, sino que también hay nuevos brotes en aspectos interesantes”, aseguró la ministra Delpiano.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, descartó este martes que se vaya a producir un quiebre en las relaciones con Estados Unidos por las medidas contra Israel anunciadas por el presidente Gabriel Boric durante la Cuenta Pública 2025.

La secretaria de Estado abordó el tema durante su asistencia a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que desestimó de manera categórica que tanto los anuncios como la decisión de retirar a los agregados militares desde Tel Aviv perjudiquen los vínculos con Washington.

“Los compromisos con Estados Unidos no solo se están cumpliendo, sino que también hay nuevos brotes en aspectos interesantes, como la asistencia técnica en aviones Hércules“, aseveró Delpiano.

Delpiano destacó la importancia de Estados Unidos en materia de defensa

En la ocasión, la titular de Defensa también destacó el hecho de que el Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos toma parte en la Estrella Austral, el ejercicio militar que se lleva a cabo entre la Región de Antofagasta y la zona austral del país.

Adiana Delpiano recalcó a la vez que resulta evidente que Estados Unidos es uno de los socios principales de nuestro país en materia de defensa, y que Chile está “tomando las medidas para que el impacto en nuestro país sea el menor posible, ojalá no haya impacto”, luego de las medidas adoptadas por el presidente Gabriel Boric.

Respecto de los convenios militares vigentes con Israel, la ministra de Defensa le dijo a la comisión que “los proveedores no son a través del Gobierno, sino a través de empresas. Los contratos tienen cautelas y compromisos, que si no cumple una parte o la otra parte no cumple la suya, existen mecanismos para resolver esos conflictos”.

“Evidentemente podríamos tener problemas de estos, y tendríamos que acudir a los mecanismos, pero hasta aquí nada hace prever eso“, concluyó.