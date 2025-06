Oscar Landerretche se suma a comando de Tohá y descarta “cheque en blanco” al FA y PC si ganan las primarias

El economista descartó entregar su apoyo a otro candidato que no sea Carolina Tohá, en caso que la abanderada de Socialismo Democrático no supere las primarias.

Oscar Landerretche, economista y ex presidente del directorio de Codelco, anunció su aterrizaje al comando de Carolina Tohá, descartando apoyar a Gonzalo Winter (FA) o Jeannette Jara (PC) si es que se imponen en las primarias del oficialismo.

En entrevista con La Segunda, Landerretche descartó asumir un rol o cargo al interior el equipo de la ex ministra de lnterior, indicando que “simplemente soy una persona que aporta ideas y sin ningún cargo”.

“Estoy apoyando la campaña y lo haré con ideas para reformular una propuesta. Hay una carencia de una mirada estratégica respecto a la economía en toda la política y en todas las campañas”, agregó el economista.

Consultado sobre las razones para entregar su apoyo a Carolina Tohá de cara a las primarias de la centro izquierda, Oscar Landerretche expresó que “en Chile estamos atrapados hace tiempo en miradas nostálgicas respecto de lo que es el proceso hacia adelante de desarrollo productivo. En un sector político de nuestra izquierda muchas de sus propuestas son nostálgicas de los años 50s y 60s y hay un sector de derecha que es muy nostálgico de los 70s y 80s, neoliberal. La nostalgia no nos llevará hacia adelante”.

En esta línea, analizó la candidatura de Gonzalo Winter, aseverando que “ahí más bien hay una ausencia y no es tan justo decir que un grupo tan joven tiene nostalgia. Durante mucho tiempo hubo una ausencia de mirada sobre el desarrollo económico e incluso de mirarlo en menos, como que era intrínsecamente malo”.

Junto con ello, descartó entregar su apoyo a otro candidato que no sea Carolina Tohá, en caso que la abanderada de Socialismo Democrático no supere las primarias, apuntando que “a estas alturas de mi vida y con el comportamiento que ha tenido gente en política, olvídense de los cheques en blanco. Cuando uno se ha portado mal, se ha equivocado y hecho tantas tonteras tantas veces, como las de los últimos años, no hay cheques en blanco”.

El militante PS puso como ejemplo el “proceso constituyente fallido; una reforma tributaria maximalista sin posibilidad de ser aprobada; pasar dos años esperando una constitución sin política de desarrollo, sin una política de fortalecimiento de la educación pública. La izquierda chilena ha estado muy, muy perdida”.

“Es muy difícil, cuando un sector político ha estado tan perdido, tan enamorado de Twitter, de Instagram y de hacer puras cosas lesas y decir, ahora no, estábamos equivocado, dar cheques en blanco; no. A Carolina la conozco hace mucho tiempo y sé de los costos que asumió para tratar de enderezar este país”, sentenció Oscar Landerretche.