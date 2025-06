“Valentía para gobernar, cercanía para escuchar”: Matthei inscribió su precandidatura presidencial ante el Servel

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, inscribió su precandidatura presidencial ante el Servicio Electoral (Servel), tras lo cual encabezó un acto masivo en el que reveló el eslogan de su campaña: “Valentía para gobernar, cercanía para escuchar“.

Para cumplir con el trámite legal ante el Servel, la ex alcaldesa de Providencia debió nombrar a un administrador electoral, rol que le asignó a su hermano, Fernando Matthei, al igual que lo había hecho en 2013.

Posteriormente, la candidata acudió al centro de eventos Alto San Francisco, donde se reunió con una cincuentena de adherentes, a quienes les presentó el logo que empleará durante su campaña.

Al dirigirse a los asistentes, la ex jefa comunal recordó que desde ese cargo “rápidamente me di cuenta de que la seguridad ciudadana no es de izquierda ni de derecha“.

“Los vecinos se sienten protegidos o no. Así de simple. Y en Providencia (…) logramos mayor seguridad que en otras comunas similares”, destacó.

Los pilares de la campaña presidencial de Evelyn Matthei

También llamó a mirar al futuro y sostuvo que “respecto del pasado, hay muchas emociones difíciles de cambiar. Respecto del futuro de Chile, no me cabe duda de que todos los chilenos con el corazón bien puesto quieren orden, progreso y esperanza“.

Sobre el primero, manifestó que “vamos a enfrentar la delincuencia con decisión, coordinación, tecnología y fuerza. Vamos a tomar el control de los barrios (…) Basta de narcos, basta de armas ilegales, basta de impunidad. Vamos a poner orden“.

En cuanto al progreso, se comprometió a reactivar la economía “levantar a las pymes, modernizar el Estado (…) porque sin crecimiento económico, no hay justicia social posible“.

Respecto del tercer pilar, dijo que la esperanza tiene como prioridad a la infancia y familias. “Vamos a poner a los niños primero (…) Vamos a apoyar a las familias para que puedan criar y trabajar“.

En la parte final de sus palabras, Evelyn Matthei resumió: “Orden: Mano de hierro contra la delincuencia. Progreso: Vamos a volver a correr para que Chile vuelva a crecer. Esperanza: porque Chile va a estar mejor“.