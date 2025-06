“No es vocero ni tiene cargo”: comando de Tohá toma distancia tras controversias de Landerretche con el PC y FA

La irrupción de Oscar Landerretche en las primarias presidenciales del oficialismo ha causado una ola de reacciones, luego que el economista anunciara su apoyo a Carolina Tohá y de paso lanzara duros conceptos al Frente Amplio y el Partido Comunista.

Esto, ya que recalcó que no apoyará a otro ganador de las primarias que no sea la abanderada de Socialismo Democrático, argumentando que “a estas alturas de mi vida y con el comportamiento que ha tenido gente en política, olvídense de los cheques en blanco. Cuando uno se ha portado mal, se ha equivocado y hecho tantas tonteras tantas veces, como las de los últimos años, no hay cheques en blanco”.

El militante PS justificó su postura poniendo como ejemplo un “proceso constituyente fallido; una reforma tributaria maximalista sin posibilidad de ser aprobada; pasar dos años esperando una constitución sin política de desarrollo, sin una política de fortalecimiento de la educación pública”.

Pero Landerretche fue más allá y en entrevista con radio Infinita reiteró su rechazo al Frente Amplio, aseverando que “me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo”.

“Convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesia. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de pragmatismo, o sea, como de escepticismo, perdón, es la palabra”, cuestionó el ex presidente del directorio de Codelco.

Frente Amplio y PC se unen contra Oscar Landerretche

Ante esto, desde el FA y el PC salieron a responder y pidieron explicaciones a Carolina Tohá y su comando por los dichos emitidos por Oscar Landerretche.

Gonzalo Winter, candidato presidencial FA, acusó que “la candidatura de Carolina Tohá, en voz de Óscar Landerretche se imagina al progresismo pequeño, compacto, sin la izquierda. Y por lo tanto, débil”.

“¿Qué es lo primero que dice Landerretche cuando se integra al comando de Tohá? Es que quiere un progresismo sin la izquierda, sin los otros miembros del pacto. ¿Por qué? Quiere un progresismo pequeñito, débil, compacto. ¿Y cuál es el problema de eso? Que un progresismo débil no le va a ganar a la derecha”, cuestionó el diputado oficialista.

Una visión similar mostró Bárbara Figueroa, jefa de campaña de Jeannette Jara, que planteó que “tenemos diferencias, por algo somos candidaturas distintas y estamos hoy día defendiendo ideas, pero eso no puede transformarse en la descalificación a otras fuerzas políticas a partir de sesgo”.

Frente a esta situación, Pía Mundaca, jefa de campaña de Tohá, dejó en claro que “Oscar Landerretche no es vocero del comando ni ha ingresado en ningún cargo formal. Agradecemos su apoyo, pero aclaro que sus opiniones las expresa a título personal”.