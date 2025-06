Orrego reconoce desconocida cita con Aguilera para revisar licitaciones, pero se defiende: “No tiene nada de extraña”

“Esa situación no tiene nada de extraña ni particular”, respondieron desde el GORE Metropolitano luego de que se conociera de las reuniones que mantenía con Aguilera y Zapata, ambos condenados por corrupción.

Un desconocido nexo entre el gobernador Claudio Orrego y el ex alcalde Miguel Ángel Aguilera, condenado por delitos de corrupción, fue expuesto en el juicio que se llevó a cabo contra el ex jefe comunal, el cual fue dado a conocer por EL DÍNAMO.

En concreto, el testigo identificado como Francisco Riffo, comisario investigador de la PDI, relató ante el tribunal un desconocido encuentro entre el gobernador, Aguilera y José Miguel Zapata —cercano al ex alcalde y también condenado por corrupción—, en que se habría acordado licitaciones que fueron a parar a AIES, empresa de Zapata y que fue beneficiada irregularmente por la municipalidad de San Ramón.

Ante los antecedentes que lo involucran con Aguilera y Zapata, ambos condenados por delitos de corrupción, EL DÍNAMO se puso en contacto con el gobernador Orrego, quien durante esta mañana fue allanado en el marco de las pesquisas por supuesto financiamiento ilegal de su campaña al haber utilizado —según una auditoría de Contraloría— recursos del GORE para su reelección.

En la respuesta que envió el equipo de Orrego a este medio, se reconoce la existencia de la reunión —que data de 2014 cuando él era intendente y zapata funcionario del GORE— aunque

“El gobernador Claudio Orrego tiene todas las semanas reuniones con alcaldes donde hablan del estado de los proyectos que serán ejecutados con fondos Gore. Esa situación no tiene nada de extraña ni particular. Lo mismo ocurría en la época cuando fue Intendente. No es responsabilidad de él las investigaciones que se estén realizando a los mencionados en la nota por otras causas”, contestaron del equipo del gobernador.

La mención a Orrego en juicio por corrupción en San Ramón

El nombre del actual gobernador de la Región Metropolitana fue mencionado en el marco de la declaración del comisario de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), Francisco Riffo, quien fue requerido por el Ministerio Público para dar cuenta de los delitos económicos imputados a Aguilera.

Según la declaración de Riffo ante el tribunal —a la cual este medio tuvo acceso completo— profesionales de la empresa AIES le relataron la existencia de reuniones entre autoridades municipales, regionales y representantes de la consultora para tratar temas de licitaciones.

En esa línea, el comisario detalló que se llevó a cabo un encuentro en un café de Santiago, sin especificar la fecha, cita que tuvo como participantes al alcalde Miguel Ángel Aguilera, a José Miguel Zapata por parte de AIES, y al “intendente de la época”.

“Esas reuniones eran para efecto de conversar (sobre) licitaciones, de acuerdo a lo que señala el testigo, en licitaciones entre la Municipalidad de San Ramón y la empresa AIES”, señaló ante el tribunal.

Claudio Orrego y Miguel Ángel Aguilera mientras era alcalde de San Ramón. Fuente: gobiernodesantiago.cl

El investigador acotó que en dichas reuniones también participaba “el intendente de la época, de acuerdo al testigo, porque el intendente (es) quien en ese minuto controlaba o tenía que tomar la decisión en relación a los fondos que provenían obviamente de estas licitaciones que eran con cargo del CORE, del gobierno regional”.

Uno de los testigos que entrevistó Riffo, en el marco de las pesquisas realizadas, habría participado en una de esas reuniones con Orrego, revelando que “en esa reunión se estaban tratando temas de adjudicación de licitaciones entre la Municipalidad de San Ramón, la empresa AIES y el Gobierno Regional de donde provenían los fondos” relevando que “la municipalidad de San Ramón en ese período fue la municipalidad que más adjudicaciones de proyectos tuvo derivado de los proyectos del gobierno regional”.

La investigación encontró respaldo para estas reuniones en las cartolas bancarias de Aguilera, donde se registra un cargo por aproximadamente 70 mil pesos que, según Riffo, coincide con gastos realizados en el café mencionado por los testigos.

Cuando se le solicitó precisar la identidad del intendente, el investigador confirmó: “Sí, apellido de Orrego”.