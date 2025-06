Corrupción en San Ramón: testigo reveló desconocido encuentro en un café entre Orrego y Aguilera para adjudicar licitaciones

Este miércoles 11 de junio el Sexto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó al ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Aguilera, en todo caso, no ha sido el único condenado por la investigación que dio cuenta de una trenza entre el mundo político y el narco. En 2021, José Miguel Zapata, ex concejal de San Ramón y ex director de la Secretaría de Planificación (SECPLA) durante la alcaldía de Aguilera, fue también condenado por delitos de corrupción.

El rol de Zapata en el caso fue revelado por la Contraloría en base a la auditoría realizada al municipio en que se dio cuenta que el ex funcionario de San Ramón, y posteriormente del GORE metropolitano, utilizó su posición para beneficiar a su empresa, Asesoría en Investigación Social (AIES), en la adjudicación de diversas licitaciones por $283 millones.

“Se comprobó que el señor José Miguel Zapata Vergara, en su calidad de SECPLA tomó conocimiento preciso y detallado de las licitaciones que posteriormente fueron adjudicadas a la empresa de la cual fue dueño, y con la que, aún fuera de su propiedad, mantuvo un vínculo, comprobándose que en su rol de secretario comunal, participó en la evaluación y supervisión técnica de la formulación de las propuestas y luego, en su calidad de Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE Metropolitano, visó los convenios entre esa entidad y el mencionado municipio”, detalla el informe que dio paso a la causa penal que terminó con Zapata condenado.

Del rol de Zapata, y sobre cómo operaba el mecanismo para pagar dineros a Aguilera por favorecerlo en las licitaciones que se adjudicaba en San Ramón cuando era concejal por la comuna, se detalló largamente en el juicio que culminó hace pocos días y que duró casi un mes y medio.

La cercanía y la manera de operar de la dupla Aguilera-Zapata fue algo de lo que se tomó conocimiento desde que explotó el caso en 2016. Sin embargo, en el juicio se mencionó un nombre que tuvo implicancia en la adjudicación de licitaciones y que hasta el momento no había estado en la ecuación: el de Claudio Orrego.

La mención a Orrego en juicio por corrupción en San Ramón

El nombre del actual gobernador de la Región Metropolitana fue mencionado en el marco de la declaración del comisario de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), Francisco Riffo, quien fue requerido por el Ministerio Público para dar cuenta de los delitos económicos imputados a Aguilera.

Según la declaración de Riffo ante el tribunal —a la cual EL DÍNAMO tuvo acceso completo— profesionales de la empresa AIES le relataron la existencia de reuniones entre autoridades municipales, regionales y representantes de la consultora para tratar temas de licitaciones.

En esa línea, el comisario detalló que se llevó a cabo un encuentro en un café de Santiago, sin especificar la fecha, cita que tuvo como participantes al alcalde Miguel Ángel Aguilera, a José Miguel Zapata por parte de AIES, y al “intendente de la época”.

“Esas reuniones eran para efecto de conversar (sobre) licitaciones, de acuerdo a lo que señala el testigo, en licitaciones entre la Municipalidad de San Ramón y la empresa AIES”, señaló ante el tribunal.

Claudio Orrego y Miguel Ángel Aguilera mientras era alcalde de San Ramón. Fuente: gobiernodesantiago.cl

El investigador acotó que en dichas reuniones también participaba “el intendente de la época, de acuerdo al testigo, porque el intendente (es) quien en ese minuto controlaba o tenía que tomar la decisión en relación a los fondos que provenían obviamente de estas licitaciones que eran con cargo del CORE, del gobierno regional”.

Uno de los testigos que entrevistó Riffo, en el marco de las pesquisas realizadas, habría participado en una de esas reuniones con Orrego, revelando que “en esa reunión se estaban tratando temas de adjudicación de licitaciones entre la Municipalidad de San Ramón, la empresa AIES y el Gobierno Regional de donde provenían los fondos” relevando que “la municipalidad de San Ramón en ese período fue la municipalidad que más adjudicaciones de proyectos tuvo derivado de los proyectos del gobierno regional”.

La investigación encontró respaldo para estas reuniones en las cartolas bancarias de Aguilera, donde se registra un cargo por aproximadamente 70 mil pesos que, según Riffo, coincide con gastos realizados en el café mencionado por los testigos.

Cuando se le solicitó precisar la identidad del intendente, el investigador confirmó: “Sí, apellido de Orrego”.

Las millonarias adjudicaciones de AIES bajo la intendencia de Orrego

Al igual que Orrego, que asumió la intendencia metropolitana en marzo de 2014 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Zapata entró a la gobernación regional ese mismo mes como jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE.

Ese mismo año, según el informe de Contraloría, el GORE metropolitano suscribió tres convenios con la municipalidad de San Ramón por más de $166 millones que fueron a parar a AIES, empresa de Zapata.

José Miguel Zapata Vergara.

“A través de las resoluciones exentas (…) de 14 de noviembre de 2014, el citado gobierno regional (metropolitano), aprobó los convenios mandato suscritos con la Municipalidad de San Ramón -como Unidad Técnica o mandataria- para la ejecución de los proyectos de inversión en su etapa de diseño denominados Reposición Centro de Salud Familiar La Bandera San Ramón por $66.008.000; Construcción Paseo Peatonal Avenida la Bandera por $54.500.000; y, Construcción Paseo Peatonal Avenida Almirante Latorre, por $ 44.913.000”, señala el informe de la autoría que data desde 2018 y abrió la arista penal contra Zapata y Aguilera.

Esos recursos, añade el documento, “se materializaron en los procesos licitatorios (…) que fueron adjudicados por el municipio a la mencionada empresa consultora (AIES), mediante los decretos alcaldicios Nos: 1.717, de 28 de agosto; 1.360; y, 1.361, ambos de 10 de julio, todos de 2015”.

Por último, la CGR dejó en claro la participación de Zapata en la adjudicación de estos recursos para su empresa cuando era funcionario del GORE, en ese momento dirigido por Orrego.

“Se constató que el señor Zapata Vergara fue socio de la empresa consultora AIES Ltda., hasta el 13 de marzo de 2014, fecha en que, según consta en el Diario Oficial, cedió su participación […] En este sentido, tal como se precisara en el punto 1.1 del presente acápite, el GORE Metropolitano (…) aprobó los convenios mandato con la Municipalidad de San Ramón, para la ejecución de los proyectos detallados en los párrafos precedentes, comprobándose que esas resoluciones contienen la visación del señor Zapata Vergara”, sentencia el informe.

Contactado por EL DÍNAMO, el equipo de Claudio Orrego no envió respuesta a estos antecedentes hasta el cierre de esta edición.