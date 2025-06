Carolina Tohá lanza mensaje a Jara: “No soy partidaria de que el PC gobierne al país”

La ex ministra del Interior dejó ver su rechazo al apoyo del PC a regímenes dictatoriales.

Carolina Tohá, precandidata presidencial del Socialismo Democrático, lanzó un duro mensaje a Jeannette Jara, abanderada del PC, dejando en claro que el Partido Comunista no es una opción tangible para ocupar La Moneda.

En entrevista con MegaNoticias, la ex ministra del Interior recalcó que “no soy partidaria de que el PC gobierne al país y por eso me estoy presentando a esta primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”.

“Pero creo que detrás de eso tiene que haber una amplitud y creo que es legítimo que el Partido Comunista aspire a liderar, pero yo estoy presentando otra opción y defiendo las razones de por qué creo que es una mejor opción”, enfatizó Tohá, quien dejó ver su rechazo al apoyo entregado por la tienda a regímenes dictatoriales.

Junto con ello, mostró una postura crítica respecto al rol jugado por el Frente Amplio en el estallido social, planteando que “en Chile hubo personas que estuvieron dispuestas a quemar el país y hubo sectores políticos que no fueron todo lo enfático que deberían para decir que era inaceptable”.

“Yo no creo que el Frente Amplio haya quemado el país, pero sí creo que no hubo la suficiente firmeza para decir que esto no es aceptable“, aseveró Carolina Tohá.