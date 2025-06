El intenso cruce entre Winter y Tohá en debate previo a Primarias: “Una vez más en tu campaña, es una pasada de rosca”

En el debate presidencial de cara a las Primarias del oficialismo, Gonzalo Winter (FA) y Carolina Tohá (PPD) protagonizaron un tenso cruce en Mesa Central de Canal 13.

En esta instancia, nuevamente salió a flote las declaraciones de Óscar Landerretche, quien recalcó que no votaría por Winter o Jeannette Jara en caso de que se impongan en los comicios oficialistas y expresó su preocupación con respecto a que el Frente Amplio genere “un infierno” si sale electo un gobierno de derecha, comparando esto con lo que fue el estallido social.

Bajo este contexto, la carta del FA dijo que las declaraciones del economista “esconden una incomprensión de lo que ocurrió en el estallido social, pero también la deliberada intención de no entenderlo”.

En esa línea, el diputado añadió: “Pensar que el estallido social es una conspiración del Frente Amplio es renunciar a hacer un análisis más profundo de los dolores que atacan a la sociedad chilena (…) Mientras en nuestro país no solucionemos esos dolores que no han sido solucionados, lamentablemente nuestro país seguirá siendo caldo de cultivo para lamentables situaciones de enfrentamiento que vivimos en el estallido social”.

El tenso cruce entre Winter y Tohá por díscolos en el oficialismo

Tras ello, Winter consultó a Carolina Tohá si en su eventual gobierno mantendrá una postura clara en relación a diversos temas, como el aborto o la situación en Palestina, haciendo alusión a lo que han expresado las diferentes voces del comando de la candidata del Socialismo Democrático.

Ante esto, la ex ministra del Interior respondió: “La certeza es mi liderazgo Gonzalo, que no es una cosa que se ha inventado hoy día, que ha estado por la unidad, cuando en Chile estábamos en una dictadura producto de la desunidad, que ha estado defendiendo los derechos del pueblo palestino desde siempre, que ha estado a favor de cumplir los acuerdos y siempre los ha cumplido, que cuando se ha equivocado ha tenido autocrítica, cosa que a otros sectores aquí no les veo“.

“Las voces dentro de mi comando no han tenido ningún matiz, porque Óscar Landerretche no es parte de mi comando, porque Jaime Quintana dio una opinión personal y su partido entero salió a decir que no compartía su opinión y que su trayectoria era alineada con el Estado de Chile en estas materias”, añadió la abanderada del PPD.

Posteriormente, escaló la tensión luego de que Winter sostuviera que las bancadas de su partido proponen lo contrario a las propuestas de su candidata.

“Creo que eso es, una vez más en tu campaña Gonzalo, una pasada de rosca (…) Es falso, porque el discolismo es un problema de todas las bancadas: la tuya con seguridad, la de Jeannette (Jara) con seguridad, la de (Jaime) Mulet en veinte temas. Es un problema del sistema político chileno, no de mi sector”, replicó la ex secretaria de Estado.

El cuestionamiento de Tohá a Winter por su franja electoral

Por otro lado, Carolina Tohá emplazó a Winter por su franja electoral y las críticas que se exponen hacía el período de la concentración a través de una sátira en la que hombres poderosos se ríen al engañar a personas por sus intereses personales, haciendo alusión al CAE o al funcionamiento de las AFP.

“Ahí se hace una mirada de una época de la historia chilena reciente que es la misma caricatura que se conoció cuando el Frente Amplio empezó, la misma con la que se jugó en la época del estallido, es una visión de esa época como que hubiera sido una gran estafa, en la que los protagonistas, además, hoy están en el Gobierno del Presidente Boric. Ese período estuvo gobernado por un sector que hoy, mayoritariamente, está en el Gobierno. ¿Sostienen de verdad esa mirada, creen de verdad eso o es un recurso de campaña que no se creen, entonces se dice algo que no es verdad pero que en la campaña funciona?”, planteó la abanderada del Socialismo Democrático.

“No hay ninguna alusión en ese spot a personas que hoy día están en el Gobierno y a partido político alguno, se trata de retratar los dolores que surgieron de una época”, explicó el diputado frenteamplista.

“Mi posición de la década del 90 en particular: es una buena década porque se logró consolidar una democracia, se bajó la pobreza y se logró crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó una gran herida, que es la desigualdad“, cerró Gonzalo Winter.