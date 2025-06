¿Qué es una precandidatura presidencial?: Parisi descartó esta opción y criticó duramente a Matthei

La carta del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, abordó la posibilidad de inscribir su precandidatura presidencial, considerando que Evelyn Matthei realizó esta acción el pasado 2 de junio.

Por medio de un comunicado, el líder del PDG descartó esta opción y criticó duramente a la abanderada de Chile Vamos por haber hecho esto ante el Servel, señalando que se trata de “un intento desesperado por llamar la atención”.

“Hacer inscripciones de precandidaturas parece un intento medio desesperado por llamar la atención y figurar. Los procesos están claros. Nos vamos a inscribir cuando corresponda en el Servel”, expresó Franco Parisi.

Con respecto a lo anterior, manifestó que “mi candidatura, como candidato presidencial del PDG, está en completo desarrollo y no tenemos que completar firmas“.

A lo que agregó: “Ya fui aprobado por el consejo general. Por lo tanto, estamos esperando la fecha de inscripción”.

¿Qué es una precandidatura presidencial por la cual Franco Parisi criticó a Evelyn Matthei?

En las últimas semanas uno de los temas que ha surgido con fuerza tiene que ver con la posibilidad de inscribir una precandidatura presidencial, como ya lo hizo Evelyn Matthei y que podría replicar la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

Este recurso que se instauró en 2016, permite a los candidatos comenzar a registrar aportes de campaña por parte de personas naturales y rendir gastos. Esto, previo a la inscripción oficial de las candidaturas presidenciales, que se deben efectuar en agosto.

No obstante, bajo esta precandidatura no se pueden realizar actividades de propaganda, debido a que no están en periodo de campaña.