Miguel Ángel Calisto acusa motivaciones políticas tras solicitud de desafuero en su contra

“Como no me pueden ganar con los votos, nos buscan eliminar por secretaría”, dijo Miguel Ángel Calisto sobre la solicitud de desafuero en su contra.

La Fiscalía Regional de Aysén solicitó este viernes a la Corte de Apelaciones de Coyhaique el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto (IND-Demócratas), acusado del delito de fraude al fisco, ante lo cual el legislador aseguró que existen “motivaciones políticas” tras la petición.

De acuerdo con lo confirmado por el Ministerio Público, la solicitud la presentó el fiscal regional (s), Luis Contreras Alfaro, por una causa en la que también existen otras personas involucradas.

Según la investigación, Calisto y Carla Graf, quien está vinculada al parlamentario, se habrían coludido para celebrar contratos de prestaciones de servicios en apoyo al congresista, sin que exista respaldo alguno que acredite que tal labor se realizó.

En su reporte sobre el caso, la Fiscalía informó que “también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el diputado y contra quienes resulten responsables del delito investigado“.

Miguel Ángel Calisto atribuye a motivaciones políticas la solicitud de desafuero

Tras ser informado de la petición de desafuero en su contra, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que tras ella hay “motivaciones políticas”.

“Lo que a mí me corresponde hoy día es enfrentar estos hechos, poner a disposición nuestra defensa, nuestros abogados para poder esclarecer estos hechos lo antes posible, planteó el legislador, quien enfatizó que “nosotros vamos a ser muy claros, vamos a enfrentar esto con toda la fuerza, con todas las herramientas que nos entrega la ley y tenemos plena conciencia y, sobre todo, confianza de los tribunales y su criterio respecto a estos procedimientos”.

Tras aseverar que “en las tres elecciones donde he participado he tenido las primeras mayorías regionales y hoy día evidentemente, como no me pueden ganar vía electoral con los votos, nos buscan eliminar por secretaría“.

“Estos procesos son largos y yo espero realmente que la Corte tenga bien los argumentos, tener el espacio de nosotros para poder exponer los argumentos de fondo respecto de esta situación que a nosotros nos parece bastante particular en medio de elecciones“, añadió el diputado en declaciones que reprodujo La Tercera.

La querella del CDE contra el parlamentario

La solicitud de desafuero contra el diputado se concretó luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara por fraude al fisco, “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público“.

La acción judicial del CDE también está dirigida “contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarías para fines no previstos en la ley de presupuestos“.

El trabajo investigativo logró establecer que “se constataron una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región, las que habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables“, según detalló el CDE.