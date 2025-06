El día después de las primarias: la hoja de ruta del oficialismo para converger tras la candidatura única presidencial

No es una elección simple. Y no será, para quienes hemos votado siempre por la centroizquierda, un domingo cualquiera. No lo será tampoco para quienes están en otras trincheras: lo que está en juego es si el progresismo es capaz de rehacerse o si seguirá enterrado, entre elogios, bajo la lápida de sus propias contradicciones.

Rafael Gumucio