Primaria oficialista: la amenaza de descuelgues de lado y lado que ponen en peligro la unidad de la izquierda para la presidencial

Apoyar al vencedor sin mediar condiciones. Ese fue el compromiso adoptado por los ocho partidos que concurrirán a la primaria legal inscrita por la coalición de Gobierno y que se realizará este domingo 29 de junio.

Sin embargo, sectores afines —o incluso militantes de los partidos del oficialismo— han puesto una cuota de duda respecto a qué pasará el lunes 30 de junio cuando la alianza tenga un candidato único para enfrentar la presidencial de noviembre.

El trasfondo de la disputa está en que los cuatro candidatos (especialmente las dos que asoman como favoritas) representan “polos opuestos” en cuanto a las posturas que disputan la izquierda y centro izquierda.

Esas diferencias, insalvables en algunos casos, se traducen en que figuras del progresismo ya estén planteando alternativas en caso de que sus abanderados no resulten electos.

Uno de esos casos es el del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. La autoridad regional, elegida en cupo del Frente Amplio y respaldado por toda la coalición, ha señalado en múltiples ocasiones que en caso de que Carolina Tohá gane la primaria, buscará erigirse como una alternativa de izquierda en la primera vuelta de noviembre.

En entrevista con EL DÍNAMO, la vocera del comando Tohá, la ex ministra Ana Lya Uriarte, cuestionó la movida del gobernador apuntando a que “a Mundaca todos le comprometimos votos para que él sea gobernador. Y hoy día él se va a erigir en una alternativa distinta a los que estamos en las primarias. Eso no habla bien de los compromisos en política. Es parecido al que no le gustó el juego, tomó la pelota y se la llevó para la casa”.

Opinión similar plantea el presidente del PR, Leonardo Cubillos, quien asegura a este medio que “a mi juicio es una traición a la voluntad soberana de la ciudadanía de Valparaíso que lo eligió como Gobernador por 4 años y un programa a implementar” y cuestiona “el oportunismo político que le da el evento de la victoria de Tohá, porque lo que hace es quebrar el pacto político social con los votantes de la región”.

Y acota: “Si bien no hay impedimento legal, acá hay un vacío normativo que hace que conductas como la del Gobernador Mundaca debiliten la institucionalidad democrática”.

El senador socialista por la Región de Valparaíso, Tomás de Rementería, agrega que “Rodrigo Mundaca tuvo el apoyo de todas las fuerzas del gobierno ya que se presentó en un cupo del Frente Amplio, e incluso tuvo el apoyo del Socialismo Democrático, así que yo creo que él debe reconsiderar su posición”.

DC y los descolgados como Landerretche

La preocupación, en todo caso, no es exclusiva del Socialismo Democrático. En el ala de la izquierda de la alianza también ven posible que existan descolgados si es que es Jeannette Jara la vencedora de la primaria.

Un ejemplo es el economista que ha asesorado al comando de Tohá, Óscar Landerretche (PS), quien señaló que no firmaría un “cheque en blanco” en el caso de que su candidata no triunfe en la primaria y represente al oficialismo en primera vuelta.

En la izquierda existe el temor de que otros personeros identificados con la Concertación se sumen a la posición de Landerretche y desconozcan el resultado de la primaria.

Sobre esto, también es crítico De Rementería “si uno participa en una primaria y apoya alguna de las fuerzas, y es parte de alguno de los partidos que participa en la primaria o tiene cercanía con él, lo que tiene que hacer es respetar el resultado de esa primaria. Si no, mejor no hagamos primaria (…) si el resultado que van a respetar es solo si gana mi candidato, eso es contrario a la democracia”.

La Democracia Cristiana es otra de las fuerzas que ha estado en la palestra ya que anunció de antemano que no apoyará otra candidatura que no sea la de Tohá. De hecho, en el partido ya se habla de apoyar a Harold Mayne-Nicholls o revivir la candidatura de Alberto Undurraga en el caso de que Jara sea la ganadora de la primaria.

Ante esa posibilidad, Jara declaró que “si gano la primaria, voy a tener que hacer mucho esfuerzo para convocar a la Democracia Cristiana, y ojalá pudiera llegar a este programa que va a ser unitario y de toda la centroizquierda chilena”.

Pero también el rol que pueda jugar el Socialismo Democrático para atraer al centro a la unidad de izquierda es crucial, dicen en el oficialismo.

El timonel radical, Leonardo Cubillos, respecto a esta posibilidad, comenta que “nosotros estamos concentrados en que Carolina Tohá será la ganadora”, pero en la eventualidad que no sea así “el Socialismo Democrático debe seguir consolidándose de manera programática y el rol no es de puente, sino de construcción de caminos para una sociedad mejor y ello permitirá hacer converger a distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales y en especial a la gente, determinando un punto de partida para el Chile que queremos”.