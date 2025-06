“Insisten en hablarle a la extrema izquierda”: Comando Tohá interpela a Jara tras idea de Carmona de reabrir el proceso constitucional 

“Quiero ser sumamente clara: no haremos compromisos que no podamos cumplir. Otro proceso constituyente no está en las 20 medidas programáticas propuestas para Chile. Hay otras urgencias y prioridades ciudadanas, lo tengo clarísimo y esas serán mis prioridades por las que trabajaré desde el día uno”.

Con esas palabras la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, contestó al planteamiento del presidente de su tienda política, Lautaro Carmona, luego de que éste asegúrese esperar un nuevo proceso constitucional si la abanderada comunista llega a La Moneda.

“Yo espero que sí”, dijo el timonel del PC cuando se le consultó en el programa Sin Filtros si es que su expectativa es que Jara abra nuevamente un proceso constitucional en caso de ser presidenta.

“Quizás una de las reformas políticas que quedan pendientes, y que habría que replantearse agendar con urgencia, es una nueva Constitución, porque no hay nueva Constitución”, agregó el líder del PC.

Aunque Jara salió rápidamente a descartar dicha posibilidad, las palabras del líder de su partido —que se suman a una serie de polémicas que tuvieron lugar esta semana previo a la elección— terminó por abrir un flanco que fue aprovechado por sus contendores.

Comando Tohá interpela a Jara

El diputado Raúl Leiva (PS), vocero de Carolina Tohá, aseguró que “Jara es la candidata del Partido Comunista, de un partido cuyo presidente insiste en abrir un nuevo proceso constitucional. Él mismo señala que lo va a empujar con todas sus fuerzas cuando Jara sea presidenta. Y permítame decir que el Partido Comunista no se caracteriza por su desorden interno, sino por cumplir efectivamente las instrucciones de su orgánica”.

Y añadió: “Por eso, cuando el PC insiste en la plurinacionalidad, en abrir un nuevo proceso constitucional, no da lo mismo quien gobierne. El Partido Comunista, que es el partido de Jara, que insiste en dar la espalda a las reales necesidades que tiene hoy el país, que son seguridad, salud, desarrollo y crecimiento económico (…) el PC y su candidata le siguen hablando a esa extrema izquierda”.

El secretario del PPD, José Toro Kemp, se sumó a la crítica expresando que “claramente el debate sobre una nueva constitución no es un debate que haya que abrir desde el progresismo ni desde la centro izquierda. Esto es una conversación que la ciudadanía ha sido clara dos veces en cerrarla. Por lo tanto, las contradicciones entre la candidata del Partido Comunista con el propio presidente, hablan más de las situaciones propias que viven internamente, lo que quisieran y deseasen impulsar, más que como proyecto único”.

Y acotó que “yo llamaría a la mesura y hacerle caso a la ciudadanía y entender su llamado de que no quiere un nuevo proceso constitucional”.

El candidato del FRVS, Jaime Mulet, también hizo eco de los dichos de Carmona apuntando que “es equivocada” la señala del PC y que “las necesidades del pueblo chileno son otras”.

“La gente quiere seguridad. La gente quiere, fundamentalmente, cortar el flujo inmigratorio, como lo hemos propuesto en nuestra candidatura presidencial. La gente quiere tener acceso a la salud, a la vivienda, a la educación. La gente quiere crecimiento, quiere crear trabajo. Hay 840 mil chilenos que andan buscando pega”, sostuvo Mulet.

Desde la oposición también hubo reacciones del planteamiento de Carmona. La diputada Camila Flores (RN), afirmó que “nuestro país ya manifestó, y en dos oportunidades, que no quería una nueva Constitución. Al señor Lautaro Carmona decirle que respete la voluntad popular, a la democracia que se representa en nuestro país, a diferencia de los países que ustedes admiran, como Cuba”.

“En Chile hay democracia y se respeta, se rechazó en dos oportunidades tener una nueva Constitución. No vamos a permitir que intenten instalar nuevamente, por la fuerza y mediante la amenaza, un tercer proceso constitucional”, sentenció.