Primarias Presidenciales 2025: Michelle Bachelet reafirmó su disposición a apoyar a quien gane

La ex presidenta Michelle Bachelet llamó a la ciudadanía a tomar parte en la Primaria Presidencial 2025 y aseguró que, independiente de quién gane, tiene toda la disposición de apoyarlo.

“Es súper importante votar, porque permite poder participar, y muchas veces las personas sienten que quisieran que su voz se diera a conocer, y esta es una oportunidad para eso“, planteó la ex jefa de Estado.

En la oportunidad, la ex mandataria reiteró que no volverá a ser candidata y planteó que “mi mejor rol es contribuir a la unidad del progresismo“.

En esa línea, Michelle Bachelet manifestó además que luego que termine la jornada electoral “me pondré a disposición del candidato o candidata que sea electo“.

Respecto de su papel después de la primaria y de cara a las elecciones de noviembre, la ex presidenta Michelle Bachelet indicó que “todavía no he conversado con los comandos. He tenido muchos compromisos internacionales y, de hecho, hoy día mismo viajo fuera del país. Así que, cuando vuelva, me pondré a disposición de la candidata o el candidato que salga electo“.

La ex presidenta Michelle Bachelet emitió la mañana de este domingo su voto en el Complejo Educacional de La Reina.