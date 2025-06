Qué dijeron Jara, Tohá, Winter y Mulet tras votar en las Primarias Presidenciales 2025

Los precandidatos presidenciales del oficialismo acudieron este domigo a votar en las Primarias Presidenciales 2025 para decidir si Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter o Jaime Mulet será el candidato oficialista en las elecciones de noviembre próximo.

El abanderado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, fue el primero de los cuatro que participan en las Primarias Presidenciales 2025 en emitir su voto, tras acudir a la Escuela José Caroca Laflor, ubicada en la comuna de Vallenar, Región de Atacama.

Antes de sufragar, aseveró que estaba tranquilo, dado que “hemos hecho un proceso muy importante recorriendo todo el país“.

Una vez que cumplió con su deber ciudadano en las Primarias Presidenciales 2025, Jaime Mulet habló con la prensa y manifestó que “no descarto ganar. Creo que es una posibilidad real“.

Winter: “Me cuesta imaginarme que no sea electo”

El segundo en acudir a votar fue el frenteamplista Gonzalo Winter, quien acudió a la Estación Mapocho.

En la oportunidad, el precandidato planteó que “les garantizo que en la noche esta coalición va a estar más unida que antes de la elección“.

Luego de emitir su voto, y ante la consulta de cómo cree que le irá en esta jornada, el diputado Winter le dijo a la prensa que “me cuesta imaginarme que no sea electo“.

A la vez, el diputado de FA aseveró que “el candidato que gane tiene la responsabilidad de convocar a que todo el resto vote con gusto por ese candidato“.

Tohá pidió unidad, pero reconoció distancia con el PC

La ex ministra del Interior y precandidata de Socialismo Democrático también fue a votar a la Estación Mapocho, ocasión en la que enfatizó en la necesidad que el oficialismo actúe con unidad para enfrentar a la derecha.

No obstante, no dudó en ratificar sus diferencias con el Partido Comunista, y aseveró eue “en una campaña se muestren las diferencias, no solo es normal, es necesario. No mostrarlo sería un acto de ocultamiento, de opacidad“.

“Chile tiene una postura clara de condena a las violaciones a los derechos humanos y a las carencias de democracia que hay en distintas latitudes, incluyendo ciertamente el caso de Venezuela y el caso de Cuba“, agregó.

Respecto de las Primarias Presidenciales, Tohá recalcó que “lo que se juega es en esta etapa cuál va a ser el liderazgo de la centroizquierda, y lo que se juega es cuál va a ser la candidatura para competir con la derecha“, recalcó.

Jara: quien gane las Primarias será “la candidata de una coalición amplia”

Tras mostrarse emocionada por votar en su liceo en Conchalí, Jeannette Jara llamó a la ciudadanía a motivarse e ir a votar, en particular en regiones.

“Se juntan emociones”, reconoció la candidata del Partido Comunista, quien acudió a votar en compañía de su madre, familiares y algunos vecinos.

En la oportunidad, Jara dijo que “independiente del resultado, hemos hecho una bella campaña para poder ganar en las elecciones de noviembre“.

Sobre los cruces que tuvo con Carolina Tohá, la ex ministra del Trabajo recalcó que “formamos parte de una coalición de gobierno, y quien gane la primaria será la candidata de una coalición amplia, y no de un solo partido“.

En la oportunidad, Jeannette Jara enfatizó que confía en ganar las Primarias Presidenciales 2025 y que si lo hace y vence también en los comicios de noviembre “sabré gobernar con todos y todas“.