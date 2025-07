Matthei acusa a Kast de no tener experiencia para ser presidente: “Nunca ha tenido un cargo ejecutivo”

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, lanzó duros conceptos en contra de uno de sus principales contendientes en las elecciones de noviembre próximo: José Antonio Kast.

La militante UDI, quien estuvo en Mucho Gusto de Mega, acusó al líder de Republicanos de no tener experiencia para llegar a La Moneda y marcando diferencias de lo que ha sido su vida en la política.

“Tengo mucha experiencia, yo he hecho las cosas, no son programas que uno suba en redes sociales, son cosas que yo he hecho (…) Tengo experiencia en haber sido ministra, en haber sido alcaldesa, en haber abordado la seguridad ciudadana de una manera práctica, concreta”, aseveró.

Por el contrario, Matthei acusó que Kast, de quien fue una de sus principales voceras cuando se enfrentó a Gabriel Boric en las pasadas presidenciales, “nunca ha tenido un cargo ejecutivo, yo tengo una experiencia que él no tiene, también dirigiendo equipos muy grandes”.

Junto con ello, reiteró su postura a que el candidato republicano no es cercano al mundo femenino, aseverando que “no la menciona (a la mujer), no la pone en un eje central. Yo nunca eliminaría el Ministerio de la Mujer, nunca, pero sí creo que tiene que ser mucho más práctico”.

En cuanto a la opción que representa Jeannette Jara, candidata presidencial del progresismo, Evelyn Matthei planteó que “competir con una candidata del Partido Comunista yo creo que va a hacer las cosas más fáciles, porque es bien complejo cuando hay una candidata que no reconoce que hay terrorismo en el sur, que no reconoce que hay problemas muy graves en Venezuela, Nicaragua, Cuba”.

Consultada sobre su caída en las diversas encuestas, donde incluso aparece como tercera en las preferencias, tras Jara y Kast, Matthei aseguró que “yo estoy en empate técnico con José Antonio. Desdramaticemos, hay encuesta para todos, hay encuestas mejores, encuestas peores, y al final la única encuesta que vale es la de noviembre”.