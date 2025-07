Panel Ciudadano UDD: Jara lidera la carrera presidencial, pero perdería con Kast o Matthei en segunda vuelta

Tras los resultados de las Primarias 2025, este martes 1 de julio la encuesta Panel Ciudadano UDD dio a conocer que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se ubica en el primer lugar de las preferencias, seguida por José Antonio Kast (Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos).

La carta del Partido Comunista ha mostrado un incremento de 13 puntos en el sondeo en comparación a inicios de junio, concentrando el apoyo de Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Gonzalo Winter (FA) tras convertirse en la abanderada del sector para los comicios que se llevarán a cabo en noviembre.

De esta forma, con vistas a la primera vuelta, Jara se ubica en el primer lugar con 26% de las preferencias. Kast la sigue con el 23% y más abajo aparece Matthei con 19%.

Tras ellos, en el listado están Johannes Kaiser (PNL) con 9% (-2), Franco Parisi (PDG) con 7% (+2), Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls con 2%. Por otro lado, un 7% no sabe o no responde y un 5% sostiene que votaría nulo o no iría a votar.

Panel Ciudadano UDD: los escenarios que se proyectan en segunda vuelta

Con respecto a los posibles escenarios de segunda vuelta, si las intenciones de voto se mantienen como están ahora y Jeannette Jara y Kast llegan a esta instancia, la carta del Partido Republicano se impondría con un 46%, mientras que la abanderada oficialista alcanzaría un 34%. En este contexto, un 20% votaría nulo o no votaría.

Si en segunda vuelta se enfrentan Jara y Matthei, la candidata de Chile Vamos también la derrotaría. La ex alcaldesa de Providencia obtendría un 44% de los votos, por sobre un 32% de la carta del PC. En este marco, un 24% votaría nulo o no responde.

En caso de que a la segunda vuelta lleguen dos candidatos de derecha, Kast vencería a Matthei con un 35% de las preferencias, por sobre un 32% que obtendría la abanderada de Chile Vamos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el 33% votaría nulo o no votaría.