Jeannette Jara descarta intención de suspender su militancia en el Partido Comunista

La abanderada presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, negó este domingo que esté considerando suspender su militancia en el Partido Comunista (PC), desmintiendo así los rumores provenientes incluso desde su propio sector político.

“No, ese tema no está sobre la mesa, lo he dicho una y mil veces”, afirmó la ex ministra del Trabajo, en medio de la conmemoración del aniversario 113 del PC, en el Teatro Caupolicán, en Santiago Centro.

Al momento de ingresar al evento, la candidata también abordó los retos que implica la carrera presidencial, por lo que expresó que “en los próximos meses podamos conquistar más corazones y conciencia en nuestro país para hacer una mayoría social y política y enfrentarnos a la ultraderecha que pone en riesgo el avance de los derechos de las personas, de eso no hay que perder la perspectiva”.

“Esta no es una elección cualquiera, estamos frente a una ultraderecha que niega los derechos de las mujeres, de las diversidades, de los trabajadores, de los pueblos originarios, y por eso haremos nuestro mejor esfuerzo unitario para poder representar de buena forma nuestro país”, añadió Jeannette Jara.

Recordemos que el pasado jueves, uno de los principales referentes del Partido Comunista, Daniel Jadue, señaló en su programa de YouTube Sin Maquillaje que, según entendía, “se había tomado la decisión de que (Jeannette Jara) suspendiera su militancia”. No obstante, minutos después aclaró sus declaraciones, indicando que “lo dicho corresponde a una opinión personal sobre un tema que aún debe ser debatido”.