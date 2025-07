Jeannette Jara buscará sumar a Eyzaguirre a su comando: “Va a ser un muy buen aporte”

Jara además concretó durante la jornada un encuentro con Ana Lya Uriarte, ex integrante del comando ejecutivo de Carolina Tohá.

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, reaccionó a las declaraciones del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien aseguró que buscará colaborar en su programa económico para así entregar muestras de gobernabilidad al mercado.

“Claro que voy a votar por Jara, pero voy a contribuir absolutamente a que el programa de Jara sea un programa que, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la reforma política, nos dé sostenibilidad y gobernabilidad como país”, precisó el también ex titular del Mineduc.

Eyzaguirre agregó que “yo quiero que suba el salario mínimo, quiero que suban los salarios, quiero que suba el empleo. Pero, para eso, tenemos que relanzar una segunda estrategia de desarrollo exportador. Eso fue lo que pudo hacer la Concertación y por eso crecimos como crecimos, y ahí tengo una misión de tratar de plantear estas cosas”.

Consultada sobre las declaraciones del otrora secretario de Estado, Jeannette Jara recalcó que “me parece muy bienvenida la opinión de Nicolás Eyzaguirre. Creo que es un hombre de amplia experiencia y va a ser un muy buen aporte en el comando. No he tenido oportunidad de llamarlo todavía, no por falta de atención, sino porque en realidad estaban muchos temas a la vez, pero claramente está dentro de mi agenda”.

Jara además concretó durante la jornada un encuentro con Ana Lya Uriarte, ex integrante del comando ejecutivo de Carolina Tohá, aseverando que la intención es generar una “base sólida de unidad” con estamentos del Frente Amplio y el Socialismo Democrático.

Sin embargo, Jeannette Jara evitó referirse a si figuras de otras candidaturas progresistas se sumarán a su comando, apuntando que “es prematuro” aún abordar nuevas responsabilidades en su campaña presidencial.