La Moneda y multas por no votar: “Al jefe de Estado lo deben elegir los chilenos”

Alvaro Elizalde, ministro del Interior, hizo un llamado a lograr un acuerdo en la Cámara de Diputados para sacar adelante el proyecto que establece multas y sanciones para quienes no concurran a votar en las futuras elecciones, reiterando su pedido a analizar el padrón electoral y la participación de extranjeros en las votaciones presidenciales.

En su comparecencia con la prensa, Elizalde dejó en claro que “esperamos que haya un acuerdo, porque a nuestro entender al jefe de Estado lo tienen que elegir los chilenos”.

El titular de Interior recalcó que la actual normativa permite que ciudadanos foráneos con residencial temporal puedan elegir al presidente de Chile, situación que no existe en otro país del mundo, considerando inscripción automática y voto obligatorio.

“Lo que llama la atención es que se pretenda que el jefe de Estado sea decidido por quienes no forman parte de la comunidad política chilena”, acusó Alvaro Elizalde, quien apuntó a la indicación del Ejecutivo para que los extranjeros solo voten en elecciones locales, lo que fue rechazado por el Congreso.

Las palabras del secretario de Estado fueron compartidas de la diputada Karol Cariola (PC), quien se mostró a favor de revisar el padrón electoral en radio Cooperativa.

“Corresponde o no que en Chile, quienes viven en nuestro país transitoriamente decidan quién es el presidente de la República, eso es algo que hay que discutir, hay mociones parlamentarias que han venido planteando que no, y me parece que es un debate válido, incluido en ello el tema de las multas, que es parte de esta discusión”, expresó la legisladora.