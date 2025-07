Las razones de Ignacio Walker para no votar por Matthei: “Se le arranca la moto y pierde el control”

El ex canciller dejó en claro que su voto no será para ninguna de las opciones que están en la papeleta.

Ignacio Walker, ex ministro de Relaciones Exteriores, se mostró contrario a apoyar a alguno de los nombres que actualmente llegarían a la papeleta en noviembre próximo, junto con cuestionar un eventual apoyo de la DC a Jeannette Jara.

En entrevista con CNN Chile, el otrora canciller recalcó que no entregaría su apoyo a Jeannette Jara y tampoco esperaba que la Falange hiciera lo mismo, aseverando que “el partido tiene una realidad histórica que yo respeto, pero de ahí a elegir una presidenta de la República con esas características, con esas definiciones económicas y de política exterior, bueno, a mí se me hace muy cuesta arriba y, por lo tanto, no voy a votar por ella”.

En esta línea, Walker descartó apoyar a nombres como Harold Mayne-Nicholls, “que es una gran persona, que tiene un discurso de centro. Mire, la política para los políticos. Yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, ¿no? ¿Cuál es la lista parlamentaria de Harold Mayne-Nicholls? No daría gobernabilidad usted. Bueno, pero si usted no tiene un diputado, un senador, una lista parlamentaria, Mónica, ¿cómo gobierna un país? Ya, o sea, no daría gobernabilidad usted”.

Consultado sobre la opción de Evelyn Matthei, que han dejado ver varios ex miembros de la DC, Walker fuer tajante: “Evelyn tiene un problema, se le arranca la moto. Pierde el control, no tiene autocontención. Hay un problema, le quita el micrófono al vocero, contradice al partido, tiene un problema. Que a Evelyn Matthei se le arranca la moto y eso para gobernar, que requiere mucha autocontención, es difícil”.

“Pero segundo, mire, yo vengo de la Vicaría de la Solidaridad. En los años 80 yo estuve en los derechos humanos. Una persona que justifica la represión de los dos primeros años de la dictadura, yo no puedo votar por esa persona. ¿Por qué? Por coherencia. ¿Se fija? O sea, estoy”, sentenció Ignacio Walker.