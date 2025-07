Asumió como jefa de gabinete: ex ministra Sandoval se unió al equipo de Maite Orsini

Maite Orsini manifestó que Marcela Sandoval es “una persona de plena confianza, con quien ya he trabajado y que cuenta con una amplia trayectoria”.

La ex ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval asumió como jefa de gabinete de la diputada Maite Orsini (FA), quien calificó a la ex secretaria de Estado como “una persona de plena confianza, con quien ya he trabajado y que cuenta con una amplia trayectoria en lo público“.

Luego de un semestre alejada de la vida pública, Sandoval se unió recientemente al equipo de trabajo de la parlamentaria por el distrito 9, según ratificó la misma legisladora.

“Marcela Sandoval se incorpora a mi equipo como jefa de gabinete”, le confirmó Maite Orsini a The Clinic, quien recordó que su nueva colaboradora “fue diputada, ministra y ha estado siempre al servicio de las transformaciones sociales“.

La información de que Sandoval se incorporó como su jefa de gabinete la ratificó Orsini apenas dos días después de manifestar a través de su cuenta de Instagram que tiene la intención de irse a estudiar fuera de Chile, en particular para profundizar sus estudios de Derecho.

Lo anterior, principalmente porque la diputada tiene suspendida su militancia en el Frente Amplio, por lo que está impedida de repostular a la Cámara Baja.

Venta de la casa de Salvador Allende, el caso por el que Sandoval salió del Gobierno

El pasado 6 de enero, Marcela Sandoval debió dejar el Ministerio de Bienes Nacionales tras conocerse la fallida venta de la casa del ex presidente Salvador Allende, caso que posteriormente también le costó el cargo a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la ex senadora socialista Isabel Allende.

Durante su declaración ante la comisión investigadora del tema, Sandoval indicó en mayo que “los jefes de gabinete de Cultura como de Bienes Nacionales advirtieron posibles conflictos de interés o aristas políticas que debían ser abordadas en este proceso, (pero nunca) mencionaron inhabilidades constitucionales“.

En una entrevista que concedió hace poco más de un mes, la ex ministra aseguró que su salida del Ministerio de Bienes Nacionales se produjo debido a que “el hilo no se cortó por lo más grueso“.