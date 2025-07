La millonaria compensación que exige Patricio Tombolini tras demandar a Gonzalo Winter por polémica aparición en su franja

La franja del ex candidato presidencial del Frente Amplio causó gran polémica por incluir la imagen de Tombolini en el marco del Caso Coimas, donde terminó absuelto.

El ex subsecretario de Transportes y militante del Partido Radical, Patricio Tombolini, demandó a Gonzalo Winter tras aparecer en la franja televisiva del diputado previo a las Elecciones Primarias del oficialismo que se realizaron el pasado 29 de junio.

La imagen de Tombolini, en el marco del Caso Coimas, aparecía en la franja del ex candidato presidencial del Frente Amplio (FA) en medio de una serie de videos en el también se encontraban Augusto Pinochet, Sebastián Piñera y Jorge Correa Sutil. Lo anterior, acompañado de la narración del diputado oficialista, quien sostiene que Chile “también puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos”.

Lo anterior, provocó la molestia del ex subsecretario de Transportes y del Partido Radical, ya que en la franja no se aludió a que él terminó absuelto en 2007 de todos los cargos de los que se le acusaba.

Por ello, se tomó la decisión de eliminar dicho fragmento y Gonzalo Winter se excusó señalando que no se había dado cuenta que era él.

Pese a ello, el miércoles 9 de julio Patricio Tombolini por medio de su abogado presentó una demanda en el 12° Juzgado Civil de Santiago, según consignó La Tercera.

La millonaria indemnización que exige Patricio Tombolini a Gonzalo Winter por aparecer en su franja

Bajo este contexto, la ex autoridad del Gobierno de Ricardo Lagos pide el pago de $400 millones. “Debo señalar que no vi la emisión de tal propaganda, no obstante, a escasos minutos de su transmisión fui contactado primero por un amigo, y luego por diversas personas de mi entorno”, dice el escrito.

En la acción legal también señala: “Tal difusión de mi imagen no solo me generó rabia, molestia e impotencia, sino que por sobre todo significó retrotraerme a una experiencia tremendamente dolorosa, asociada a un juicio en el que fui basureado, e incluso privado de mi libertad, con severas repercusiones para mi familia, a pesar que a posteriori fui declarado inocente, todo lo cual considero como una afrenta personal y familiar”.

Con respecto a Gonzalo Winter, en la demanda se expone que “actuó con negligencia grave al exponer de manera sesgada y parcial” su imagen en el marco de un caso en el que fue absuelto.

De acuerdo al ex subsecretario, dicho registro le generó “perjuicios de naturaleza extrapatrimonial, daño moral y lesiones gravísimas”. Sumado a ello, hizo alusión que se vulneró su derecho a la honra.

En cuanto al monto de indemnización que exige, “se estima justa y proporcionada al menoscabo sufrido“, aunque “la cuantificación del daño moral es una facultad privativa del tribunal, que se debe fijar prudencialmente”.