Con Boric y Jeannette Jara: FA conmemora su primer aniversario como partido unificado

El Frente Amplio conmemoró su primer aniversario como partido político unificado, en una ceremonia que contó con la presencia del presidente Gabriel Boric y de la abanderada del sector oficialista, Jeannette Jara.

En la oportunidad, el mandatario destacó que “logramos una primaria presidencial y tenemos hoy día candidata única mediante unas primarias democráticas, a diferencia de los otros sectores, que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, y hoy día todo el sector progresista en Chile está en la candidatura de Jeannette Jara”.

En esta línea, el presidente Boric reiteró su llamado a conformar una lista parlamentaria unitaria, lo que calificó de “crucial” para “darle continuidad a esta coalición de unidad por Chile y para construir un programa que sea esta hoja de ruta, este norte, que entienda también lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos cuatro años”.

Junto con ello, le entregó su respaldo a su ex ministra del Trabajo, aseverando que “yo espero, y esto lo he dicho públicamente, que el próximo gobierno de Jeannette Jara sea mucho mejor que el nuestro. No espero defensas corporativas del gobierno. Yo le digo a Chile que no me cabe ninguna duda que los que vienen serán mejor que los que estamos”.

Boric cerró su discurso dejando en claro que “a nosotros no nos corresponde hacer campaña. Lo que nos corresponde y el mejor favor que podemos hacerle al progresismo es gobernar bien. Es hablarle a la gente que lo necesita, es cumplir, cumplir, cumplir”.