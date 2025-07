Undurraga renunciará a la presidencia si la DC apoya a Jeannette Jara: “Corresponde dar un paso al costado”

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, pone presión y anunció que renunciará a su cargo si el partido apoya la candidatura del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

La colectividad definirá su postura en la junta nacional del próximo 26 de julio. En este marco, y previo a la reunión que tenía la DC con partidos del sector oficialista en la sede del Partido Socialista (PS), el timonel manifestó: “Yo espero que esa no sea la decisión que tome la junta el próximo sábado”.

Alberto Undurraga condiciona su permanencia como presidente de la DC si deciden apoyar a Jeannette Jara

En este sentido, Alberto Undurraga expresó: “Y si la tomara, lo que corresponde a un presidente cuando tiene una postura que no es apoyada por sus bases, es dar un paso al lado. Pero yo espero que eso no se concrete”.

Siguiendo en esa línea, el diputado dejó en claro que su renuncia sería como presidente de la DC y no como militante. Sumado a ello, enfatizó que su foco está “en evitar el quiebre de la Democracia Cristiana”.

Por otro lado, en conversación con Radio Infinita, Undurraga descartó respaldar la candidatura de Evelyn Matthei y reiteró que su prioridad es “construir un centro progresista moderno, alejado de los extremos, con respuestas concretas en desafíos de seguridad, desarrollo económico, justicia social”.

Con respecto a la posibilidad de apoyar a la carta de Chile Vamos, Undurraga aseveró: “No, nuestro espacio político es el centro progresista, en ningún caso una candidatura de derecha“.

Bajo este contexto, comentó que el partido continúa reflexionando y que “yo sigo conversando con distintos sectores, todo el día, todos los días con distintos dirigentes regionales, nacionales, expresidentes y consejeros, para ver cómo construimos una propuesta que no nos quiebre”.

“Si se quiebra deja de representar. Si se quiebra es que se va mucha gente o mucha gente no nos sigue y dejamos de representar al centro progresista y nos transformamos en un partido más instrumental, solamente. Puede subsistir legalmente, pero no es para lo que nació la DC, no es su rol”, concluyó.