VIDEO – “Enchulen a la vieja” y “razas originales”: las intervenciones de Parisi en debate sobre minería

“Lamento tener que retirarme, pero no tengo un jet privado todavía”, dijo el candidato presidencial del PDG antes de abandonar el recinto en medio del conversatorio.

Polémica causaron algunas intervenciones del candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, durante su participación en el conversatorio El Futuro de la Minería, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica.

En la actividad, además de Parisi, tomaron parte los candidatos Evelyn Matthei (Chile Vamos), Jeannette Jara (Unidad por Chile), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Fue en este contexto que el postulante a La Moneda del PDG planteó que “realmente creo que hemos sido injustos con la gente de la minería y es el momento de darle las gracias por todo lo que han hecho, y lo peor es que están dispuestos a más“.

A pocos días de la tragedia que dejó seis muertos el interior de la mina El Teniente, el candidato presidencial dijo a continuación que “muchas veces se dice no, mira, tremendos sueldos que tienen. Sí… ojalá que ganen más. A mí me encanta que les vaya bien a los mineros: ojalá que se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren“, planteó, antes de que algunos de los asistentes se manifestaran con pifias.

“No entiendo por qué están silbando…“, replicó Franco Parisi, justo antes de que la mediadora del encuentro le indicara que su tiempo ya había concluido.

Otras frases de Parisi en el conversatorio sobre la minería

Previamente, el postulante del PDG había alertado que los mineros “no han podido votar porque están en la obra. Propongo aquí y ahora que puedan votar a través de la Clave Única. Estoy seguro que cualquiera de los genios o genias de atrás pueden hacer un programita para que puedan votar sin ningún problema estando en la faena… Eso es respetar; lo otro es ningunear”.

En materia de litio, Parisi aseveró que “necesitamos concesionar el litio, nos estamos quedando atrás. Vamos a proponer además a nuestras razas originales (sic) que sean accionistas”.

A diferencia de los otros candidatos presentes en el conversatorio sobre la minería, Franco Parisi abandonó el lugar en medio del encuentro.

“Gracias profesor Quezada, tengo que anunciar que, lamentablemente, después de esta respuesta, tengo que partir a tomar un vuelo”, dijo tras contestar una pregunta sobre qué estrategia aplicaría para posicionar a Chile respecto de la demanda global de los minerales elementos críticos.

“Con Parisi presidente vamos a transformar todas las regiones en los mejores lugares para vivir“, aseveró justo antes de manifestar: “Lamento tener que retirarme, pero no tengo un jet privado todavía“, lo que generó una nueva reacción en el público presente.