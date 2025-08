Ximena Ossandón: “Claramente Kast es nuestro adversario electoral para la primera vuelta”

En las filas de Chile Vamos reconocen que la candidatura de Evelyn Matthei atraviesa un momento “delicado”. Las encuestas son adversas, ya han surgido los primeros descolgados y las críticas al comando están a la orden del día.

Por lo mismo, y con la intención de contener la crisis, el lunes de esta semana se integraron al comando el senador Juan Antonio Cololam y el empresario Juan Sutil. Sobre el segundo surgieron críticas desde el oficialismo, a las que responde en entrevista con EL DÍNAMO la diputada e integrante del comité político del comando Matthei, Ximena Ossandón.

“Se ha tratado de instalar de que esto es como un pacto con el mundo empresarial, pero no es así (…) Juan Sutil es lo que es, es un hombre que ha incursionado en la política, tuvo una tremenda votación en el primer proceso constitucional y no salió por la paridad de género. Además, lleva mucho tiempo relacionado al menos con Renovación Nacional”, dice en esta entrevista Ossandón.

Asimismo, respecto a las críticas que han surgido en la coalición por la estrategia de Matthei de confrontar a José Antonio Kast, la legisladora reafirma que “Kast es nuestro adversario electoral para la primera vuelta”.

Y sobre los descuelgues, es tajante: “Tenemos que despejar del camino a los dirigentes que sean de mantequilla, que se derritan por cualquier cambio de clima”.

—¿Qué expectativas tiene el comando con la incorporación de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma de aquí en adelante?

—Las expectativas son tener un impulso que sea positivo en materia política y estratégica, y que en el corto tiempo esto se vaya a expresar en acciones concretas. Cada uno viene a reforzar el trabajo territorial y de jefe de campaña que ha hecho Diego Paulsen en el último tiempo. Cada uno (Sutil y Coloma) tiene una especialidad muy concreta, por eso digo que pueden generar un impulso positivo en el comando.

—¿Por qué se toma la decisión de incorporar precisamente estas dos figuras?

—Un tema importante es el reflejo de lo que se está viendo en las encuestas. Si bien las consideramos y trabajamos con un amplio margen de sondeos, es cierto que no estamos liderando como lo estábamos haciendo hace un tiempo. Por eso es importante ahora, que estamos a casi 100 días de la elección, hacer el análisis autocrítico que corresponde y poner los remediales para revertir la situación. Eso es lo que hace cualquier comando que esté medianamente sano, porque no podemos negar la realidad.

—¿Y cuál es ese análisis autocrítico?

—Lo que pasa es que estamos convencidos de que tenemos a la mejor candidata y a los mejores equipos, pero no hemos logrado convencer a la gente de eso. Y es por eso que tenemos que revisar nuestra estrategia y mensaje político para que llegue de buena forma a la ciudadanía.

—Sutil, a pesar de algunas incursiones en política, no es un militante y tampoco se caracteriza por provenir de una tradición partidista. ¿Cómo se entiende su incorporación al comando?

—Bueno, justamente porque necesitábamos una persona que tenga una mirada estratégica desde afuera que no estuviera tan vinculada a la política. Una mirada fresca, diferente y no más de lo mismo. Porque nosotros tenemos más o menos una mirada parecida. Es muy importante integrar personas que tienen otro tipo de mirada a un comando de tipo político, que tienen que hacerle sentido a la gente y que tienen que convencer al país de que somos capaces de ponerlo de pie. Porque al tener miradas diferentes, se pueden establecer soluciones que sean diferentes y así poder cambiar la estrategia que no nos ha permitido mantener el liderazgo en las encuestas.

—¿Se puede entender la incorporación de Juan Sutil como un voto de confianza del empresariado a la campaña de Matthei?

—No fue elegido por eso. Juan Sutil ha estado permanentemente trabajando en la campaña de Evelyn Matthei. Lo que pasa es que ahora tomó un rol más relevante. Él viene del mundo empresarial, pero el comando está abierto para todos los mundos que quieran estar presentes. Ayer, de hecho, lo dijo Matthei: nosotros tenemos contacto con pymes, con mipymes, con sindicatos, con gente vulnerable, gente de clase media.

—Desde la oposición se ha tildado su incorporación como una “intervención” del empresariado…

—Para nada, lo que pasa es que un candidato que aspira a ser presidente de la República tiene que estar abierto a todos. Se ha tratado de instalar de que esto es como un pacto con el mundo empresarial, pero no es así. Vemos otros empresarios que nos han dicho cosas bastante duras, que no entendemos mucho a qué realmente se refieren. Pero Juan Sutil es lo que es, es un hombre que ha incursionado en la política, tuvo una tremenda votación en el primer proceso constitucional y no salió por la paridad de género. Además, lleva mucho tiempo relacionado al menos con Renovación Nacional.

—¿En qué queda Diego Paulsen? Porque una de las cosas que se especuló es que con esta nueva incorporación él iba a quedar relegado en la configuración del comando.

—Yo creo que aquí Diego Paulsen queda fortalecido, o sea, queda con mucho más autoridad porque en el fondo entre él, Juan Sutil y Coloma van a tomar todas las decisiones, van a ser consensuadas con el Comité Político y nadie se va a poder salir del relato.

—¿Cómo se manejan las declaraciones de parlamentarios de Renovación Nacional? El lunes la diputada Camila Flores decía que entre los candidatos hay intranquilidad, incomodidad por cómo se lleva la campaña y que de hecho algunos están evaluando no hacer campaña con Evelyn.

—Mira, yo no escuché lo que dijo la diputada Flores, más allá de lo que me transmitió a mí en relación a eso. Pero es cierto y es claro que existe inquietud. Es muy importante que la coalición, Chile Vamos, vaya con un candidato presidencial, que los parlamentarios tengan un paraguas presidencial. Eso es una realidad. Y en este minuto efectivamente estamos haciendo los cambios para que eso suceda. Pero al menos yo vi en el Consejo de Renovación Nacional, que no sabíamos exactamente cómo iba a terminar, un compromiso cerrado y seguro con Evelyn Matthei. A mí me impresionó eso y una condena absoluta a los parlamentarios que de alguna forma durante el fin de semana hicieron ver que podían descolgarse.

—También se descolgó el expresidente de RN, Carlos Larraín…

—Las palabras de Carlos Larraín fueron fuertemente cuestionadas y sancionadas en el consejo general del partido. Incluso un consejero se paró y dijo que ya había pasado el turno supremo y tuvo aplausos cerrados por parte de todos los que estaban presentes, los concurrentes. Eso a mí me dio mucha esperanza de que al menos nuestras bases, que son las que están con los pies en la tierra, que están ahí todo el día con los dirigentes, con las juntas de vecinos o en las ferias, están todos convencidos de que Evelyn Matthei es la candidata que Chile necesita para volver a ese período en donde Chile creció, donde pudo llegar a acuerdos, que fue la época de la Concertación, y que fue muy apoyada en ese minuto también por Matthei, Renovación Nacional y la UDI.

—El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, emplazó a Renovación Nacional a ordenarse, a propósito de estos dichos de los parlamentarios. ¿Incomodan en el comando estas fricciones que se están dando en la coalición?

—Las fricciones siempre existen, nunca son buenas, pero lo importante es cómo uno las supera. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Si ordenamos una campaña vamos a volver a tener a todo el mundo alineado. Eso obviamente es parte de las cosas que tenemos que mejorar, sería ridículo que dijera que tenemos todo resuelto, no, por el contrario, tenemos que evitar los descuelgues, tenemos que despejar del camino a los dirigentes que sean de mantequilla, que se derritan por cualquier cambio de clima, porque necesitamos gente que sea firme, que esté convencida y que dé la pelea hasta el final. Recordemos todo el tiempo que queda y nosotros no estamos derrotados; ayer veíamos otra encuesta donde la única que le gana en la segunda vuelta es Evelyn Matthei.

—¿Sigue en pie la estrategia de confrontar a Kast o piensan abocarse más a lo programático?

—La estrategia no se comenta, se nota, se siente, pero claramente nosotros tenemos que mantener una mediana convivencia con Republicanos, dado que el que pase a segunda vuelta será apoyado por el otro. Nosotros somos contrarios a un mal gobierno, tenemos a la candidata que convoca justamente a todos aquellos que se sienten opositores a este mal gobierno, y por eso estamos trabajando con Demócratas, con Amarillos, y con todo aquel dirigente de la Concertación que hoy día se siente viudo y que no está dispuesto a votar por una persona que viene del Partido Comunista.

—¿Pero es Kast el adversario electoral de cara a la primera vuelta?

—Por supuesto, para la primera vuelta claramente Kast es nuestro adversario electoral, pero eso no quiere decir que vamos a estar a las patadas y los combos. Pero nosotros tenemos que convencer al electorado de que Evelyn Matthei es mejor que Kast. Y lo tenemos que hacer en buena lid, con argumentos, con ideas, con propuestas, y en eso nos vamos a enfocar.