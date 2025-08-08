El insólito error que puede echar por tierra el pedido de destitución del gobernador Orrego

La equivocación de los cores republicanos y gremialistas en la solicitud de destitución de Orrego será visto por el Tricel.

Luego de que el pasado 25 de julio consejeros regionales del Partido Republicano y la UDI solicitaron al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, este viernes se supo que los requirentes asumieron un insólito error que podría echar por tierra la petición.

La equivocación de los cores republicanos y gremialistas quedó de manifiesto en el escrito que ingresó el republicano Emiliano García, uno de los tres abogados requirentes ante el Tricel.

En particular, el error al que hizo referencia García se relaciona con el republicano Jaime González, una de las 16 autoridades que piden la destitución de Orrego, tras argumentar faltas a la probidad y abandono de deberes.

Cuál fue el insólito error en el pedido de destitución del gobernador Claudio Orrego

De acuerdo con lo expuesto por el abogado republicano Emiliano García en el escrito que hizo llegar al Tricel, la equivocación se relaciona con el nombre del referido core en la solicitud de destitución del gobernador Claudio Orrego.

“Vengo en solicitar la rectificación de un error material en la individualización de uno de los requirentes consignada en el escrito de fecha 25 de julio de 2025. En efecto, donde dice Javier González Kazazian, debe decir Jaime González Kazazian“, dice el texto entregado al Tribunal Calificador de Elecciones y al que tuvo acceso La Tercera.

Al respecto, la defensa de la autoridad regional le pidió al Tricel que no admita la rectificación, ya que el profesional no está debidamente acreditado para actuar en la causa.

El abogado Ciro Colombara argumentó que “el señor Emiliano García carece de personería para actuar, en atención al hecho que hasta la fecha ninguna persona en general y ningún consejero regional de Santiago en particular le ha concedido válidamente su representación en este procedimiento, por lo que carece de toda aptitud procesal para hacer presentaciones sea a título personal o en relación con terceros”.

Con anterioridad, el mismo Colombara y Aldo Díaz impugnaron el requerimiento original tras sostener que fue ingresado por representantes sin la personería necesaria para accionar en nombre de los consejeros regionales.

“La interposición de un reclamo de estas características corresponde a una facultad personal e indelegable de los consejeros regionales, no susceptible de ser delegada o de ratificación posterior”, plantearon los profesionales.

La próxima semana el pleno del Tricel debería resolver respecto de los eventuales errores cometidos por los cores que buscan la destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego.