“No me van a amedrentar”: Claudio Orrego responde a petición de destitución ante el Tricel

El gobernador Claudio Orrego respondió al requerimiento presentado por 16 consejeros regionales del Partido Republicano, RN y la UDI ante el Tribunal Electoral (Tricel) para solicitar su remoción del cargo.

Orrego declaró que “luego de un mes y medio de basureo público de mi nombre, finalmente los consejeros republicanos de (José Antonio) Kast, con el apoyo de la UDI, han solicitado mi destitución como gobernador ante el Tricel”, calificando el hecho como un episodio de “aprovechamiento electoral”.

En esta línea, la autoridad metropolitana dejó en claro que “no voy a a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santiaguinos que me eligieron, por secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas”.

“Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y mucho menos desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores”, puntualizó la autoridad.

“Yo les digo a quienes me acusan: no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron, recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes”, cerró Claudio Orrego.

Republicanos, UDI y RN presentan solicitud de remoción ante el Tricel

Los consejeros regionales de oposición fundamentaron su petición de remoción de Claudio Orrego de la Gobernación Metropolitana apuntando a un cúmulo de “graves antecedentes”.

En el escrito, los consejeros fundamentan la acción acusando a la autoridad metropolitana de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y en “faltas graves a la probidad administrativa”.

Entre estas destacan el uso de recursos públicos en actividades electorales, como las cuestionadas sesiones de coaching por más de $31 millones enfocadas en la campaña de reelección a gobernador.

A esto se suman diferencias contables por más de $21 mil millones; rendiciones duplicadas o triplicadas por más de $1.800 millones; facturas infladas y expedientes incompletos por más de $850 millones; pago de horas extraordinarias no realizadas; y contratos por trato directo sin sustento legal por más de $51 millones.

Ignacio Dülger, jefe de la bancada del Partido Republicano, sostuvo que “este no es un simple caso de mala gestión o errores administrativos aislados: estamos frente a una serie de errores sistemáticos del aparato público para fines personales e incluso, electorales. La evidencia es clara y la gravedad es inaceptable. Los vecinos de las 52 comunas de la Región Metropolitana merecen saber la verdad”.

Dülger agregó que “el gobernador Orrego y su equipo político usufructuaron del Gobierno Regional transformándolo en una plataforma de campaña personal, vulnerando principios básicos de la administración pública”.

En tanto, el consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, enfatizó que “el documento que emplaza al gobernador está fundado en el abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Los hechos están acreditados en informes de la Contraloría que documentan uso indebido de fondos públicos, coaching electoral y descontrol financiero por más de $6.700 millones”.