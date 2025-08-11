Rodolfo Carter será candidato a senador por La Araucanía

Kast confirmó que el ex alcalde de La Florida competirá por un escaño en representación del Partido Republicano.

Este lunes el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, confirmó que el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, competirá por un cupo para ser senador en representación de la Región de La Araucanía.

A través de su cuenta de X, el fundador de la colectividad informó la decisión: “En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en La Araucanía”.

A lo que agregó: “Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono, necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”.

Esto, luego de que Kast junto a parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano viajaran hasta Temuco para presentar la propuesta para la protección de la infancia.

De esta manera, Rodolfo Carter, quien se desempeña como asesor de seguridad en el comando de José Antonio Kast, enfrentará las Elecciones Parlamentarias 2025 como independiente, pero con el apoyo de republicanos.

En un principio el ex jefe comunal intentó competir contra Evelyn Matthei en una primaria del pacto. Sin embargo, tras recibir una respuesta negativa, acordó unirse al equipo de campaña de Kast en junio pasado.

En su minuto, manifestó sus intenciones de competir por un escaño al Senado por la Región de Valparaíso, pero finalmente lo hará por La Araucanía.