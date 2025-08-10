DC cuestiona intervención de la ODCA tras respaldo a candidata oficialista

Desde la bancada DC indicaron que “no corresponde que una organización tome decisiones contra la política nacional”.

La Democracia Cristiana (DC) de Chile calificó como una “intervención indecorosa” la suspensión temporal dictada por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), en respuesta al respaldo entregado por el partido a la candidata oficialista Jeannette Jara, del Partido Comunista (PC).

La entidad reúne a los partidos demócratas cristianos de 20 países de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, entre otros.

Desde la ODCA, publicaron un comunicado en el que manifiesta su rechazo a la decisión de la DC chilena de apoyar a una candidata del PC, indicando que es “incongruente con los principios humanistas cristianos y democráticos que la ODCA representa, los derechos humanos, la libertad individual, el pluralismo político y el rechazo categórico a cualquier forma de autoritarismo”.

“El Partido Comunista de Chile tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Este respaldo no solo contradice el legado histórico del Humanismo Cristiano en Chile, sino que además socava la credibilidad internacional de la ODCA como defensora de la democracia y los valores republicanos”, expresó la entidad internacional.

Debido a lo anterior, el diputado Héctor Barría (DC), jefe de bancada de la Falange, expresó su malestar por lo sucedido, “lamentamos la decisión de la ODCA. No corresponde a una organización que, si bien podemos coincidir en diversas ideas, tome decisiones contra la política nacional”, calificando la decisión como “una intervención que creo que es bastante indecorosa, más aún cuando la DC en Chile tiene ciertas particularidades que la han diferenciado de otras DC en Latinoamérica y en el mundo”.

Junto a ello, hizo hincapié en que “hay que estar atentos a los nuevos tiempos y tener capacidad de diálogo”.