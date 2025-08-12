Kast en caso de no pasar a segunda vuelta: “Voy a ponerme a disposición de cualquier candidato que sea opositor”

José Antonio Kast se refirió a la postura que tomará si no logra pasar a segunda vuelta y comprometió su respaldo a cualquier candidato que sea opositor al actual gobierno.

Este martes el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las dudas con respecto a la gobernabilidad que puede ofrecer su gobierno y también abordó la postura que tomará en caso de que no avance a segunda vuelta presidencial.

En este sentido, y en el marco del XXI seminario internacional de inversiones, organizado por Moneda Patria Investments, el abanderado republicano comprometió su respaldo a cualquier candidato que sea opositor al Gobierno de Gabriel Boric.

“Si no paso a la segunda vuelta, voy a ponerme a disposición de trabajar por cualquiera que pase a la segunda vuelta y que sea opositor al actual gobierno (…) y me da lo mismo cuál de los que sean opositores, salvo Artés, que es opositor a todo”, aseguró.

A lo que agregó: “Si está dentro del margen de lo que son los principios de la libertad, que cuente con nosotros si yo no paso a segunda vuelta”.

En contraparte, José Antonio Kast dijo que “si yo paso a segunda vuelta y gano, vamos a requerir el apoyo de todos, si aquí el que tenga la soberbia de decir que no necesita a nadie, bueno, mejor que no gobierne. Las ideas están repartidas entre todos, si nosotros en esos planes que tenemos, habrán ideas creativas que alguien pueda recoger”.

José Antonio Kast apuesta por un fuerte ajuste fiscal

Con respecto a las propuestas, el candidato del Partido Republicano expuso un intención de realizar un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses.

Sumado a ello, planteó que buscarán reducir los impuestos a las grandes empresas, pasando del 27% al 23% y un extra llegando al 20% para aquellas empresas que den mayor empleo.

En este marco, Kast reiteró sus críticas a la actual administración: “Todos saben que este es uno de los peores gobiernos de la historia, y ahí están los números, el dato mata relato como dicen y este gobierno no va a llegar al crecimiento que se decía y llevamos más de una década de estancamiento”.

“Vemos como durante este periodo que dirigió la candidata de la continuidad del actual gobierno subió (la cesantía) y también lo vemos en el pleno femenino y sobre todo juvenil”, sentenció Kast.