Kast y foto con líder de banda que robaba cables: “No tenía idea quién era”

José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, descartó cualquier tipo de relación con Francisco San Martín, ex precandidato a alcalde de la colectividad y líder de una banda internacional dedicada al robo de cables.

Esto, luego que se hiciera viral una imagen donde aparece compartiendo con San Martín, miembro de Republicanos, por lo que el abanderado fue invitado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Consultado en radio Biobío por sus vínculos con el detenido, quien en la actualidad cumple prisión preventiva, Kast dejó en claro que no lo conoce.

“Cuando uno recorre el país, en muchas ocasiones, se reúne con cientos de militantes y son los militantes que se instalan para una convivencia o una foto. Uno no conoce, muchas veces, lo que es la vida de las personas”, aseveró.

En esta línea, José Antonio Kast dejó en claro que “lo importante es la reacción que ha tenido nuestro partido cada vez que ha aparecido alguien que tiene algún tipo de infracción o comete un delito. Siempre los separamos. Esa persona apareció vinculada a una situación delictual y fue expulsada del partido a los cinco días”, complementó.

“La diferencia es enorme con lo que ocurre con otros partidos políticos, donde van a llevar a personas que están, incluso, cumpliendo sanciones cautelares, como en el caso del Partido Comunista, por ejemplo. Hay un exalcalde que tiene una sanción, estuvo preso, tiene hoy día medidas cautelares y lo quieren llevar de candidato. Nosotros en eso no nos equivocamos”, puntualizó Kast, en alusión a Daniel Jadue.

Sobre Francisco San Martín, José Antonio Kast reiteró que no tiene ningún tipo de relación y que ni siquiera sabe su nombre, apuntando que “puede ser que haya estado en varias fotografías, pero no tengo idea quién era la persona”.

Junto con ello, Kast descartó que San Martín haya realizado aportes a campañas políticas de Republicanos. “Que yo sepa no, pero todo eso está hoy día en manos de la justicia. Yo fui invitado a una instancia parlamentaria. Me parece bien que ellos ejerzan todos los roles. Aclarar que una cosa es ser citado y la otra ser invitado, y cuando corresponda, les presentaremos todos los antecedentes que ellos soliciten respecto de lo que están planteando en esa comisión investigadora que tiene más bien, a mi juicio, un fin político”, argumentó.